Новогодние праздники начинаются не с появлением елочных базаров и развалов с блестящими игрушками. Новый год приходит, когда зажигаются огни на главной Кремлевской елке страны.

В среду это и произошло! В Государственном Кремлевском дворце вспыхнули бесчисленные гирлянды на елке-красавице. Она стала встречать гостей. Первыми на праздник по традиции пришли самые-самые. Самые умные, самые прилежные, самые креативные и самые геройские школьники. Те, кто выиграл всевозможные олимпиады, викторины, конкурсы. И те, кто, рискуя своей жизнью, спас жизнь других - на пожаре, в горной речке, в глубоком колодце или расщелине. Среди гостей было и много воспитанников детских домов, ребят с ограниченными возможностями. Главная елка всех встречала радушно и всем весело подмигивала разноцветными огоньками.

На празднике каждый мог стать Садко, Левшой или Данилой-мастером. И даже полетать на космическом корабле

На праздник приехали почти шесть тысяч детей со всех концов России. С Дальнего Востока, Урала, из Якутии, Бурятии, Дагестана, Чечни, Поволжья. Всех их встречали герои русских сказок - Левша, Данила-мастер, Садко и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. На сцене в большом зале разыгрывалась новогодняя феерия "Тайна планеты Земля". Сказочные герои бились с космическими пиратами, бороздили межзвездное пространство на галактическом корабле "Фантазия".

Гости были одеты в национальные костюмы и танцевали-веселились в фойе до упаду. Здесь же работала Почта Деда Мороза. И многие ребята отправляли письма доброму волшебнику с просьбами о подарках, писали о своих самых сокровенных желаниях. Кто-то из маленьких гостей активно общался с пресс-службой Деда Мороза. Его репортеры-помощники выполняли любую, даже самую деликатную просьбу, например принести килограмм мороженого или три килограмма конфет.

Празднику Кремлевской елки уже более 80 лет. Впервые он состоялся в 1935 году в Колонном зале Дома союзов. А с 1963 года "переехал" в Государственный Кремлевский дворец. Побывать на таком празднике - потаенная мечта многих ребят. С сегодняшнего дня на елку может прийти любой желающий. В сопровождении, разумеется, взрослого. И еще неизвестно, кто получит больше радости и впечатлений от самого детского и волшебного праздника!