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26.12.2018 23:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зима в Морозовке

В Морозовской детской больнице прошла елка мэра
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7755 (292)
Маленькие пациенты Морозовской больницы не остались без праздника. Для ребят, кто там сейчас лечится, елка мэра сама приехала в новый корпус Морозовской детской больницы.

Новогодние гирлянды, флажки, воздушные шары, снежинки на дверях и сосульки на потолках... Кажется, и не больница вовсе, а рождественская ярмарка. Главное же представление, елка мэра, развернулось на седьмом этаже. Пока корреспонденты "РГ" туда поднимались, лифт на каждом этаже останавливался и подхватывал веселых детей. На четвертом этаже отделения онкологии и гематологии зашли Людмила Капустина с пятилетним сыном Глебом. "Мама, мы едем к Деду Морозу!" - радостно кричал малыш в повязке. Они в больнице с марта отдельными курсами лечат лейкоз, очередной совпал с новогодними праздниками, но за два года Глеба обещают вылечить. "РГ" мальчик признался, что на Новый год ждет от Деда Мороза настольную игру.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Открыла елку мэра и поздравила детишек заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: "Новый год - это самый добрый и самый желанный праздник, которого ждут и взрослые, и дети. Я желаю вам, чтобы ваши самые сокровенные желания обязательно сбылись, чтобы в жизни было много счастья, радости и подарков, всего вам наилучшего!"

Елка мэра проходит в этом лечебном учреждении уже в пятый раз. Дети в эти дни живут полной жизнью и веселятся, позабыв про болезни, говорит Елена Петряйкина, главврач больницы. По ее словам, к ним поступают в основном дети с хроническими заболеваниями - около 90%. Собравшись в большом зале, мальчишки и девчонки делали ставки на гонку игрушечных поросят, мерились силой по закидыванию курицы в кастрюлю и участвовали в беспроигрышной лотерее. К приходу Деда Мороза почти все получили небольшие призы - накладные усы и очки, воздушные шары, наклейки. А вот зимний волшебник предложил ребятам сначала прочесть стихи или спеть песенку. Семилетняя Глафира Лемешко исполнила Деду Морозу песню и первой получила огромный коробок со сладостями. Дома под елкой девочка надеется найти кукольный домик с качелями.

На елку мэра приглашены сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей

На елку с родителями попали и самые маленькие пациенты. Максиму Гагарину всего 1,5 года, он лежал в хирургии, но прямо в день елки мэра его выписали. "Максим очень хотел увидеть Деда Мороза, и мы решили напоследок заглянуть на елку, - рассказала "РГ" бабушка мальчика, Софья Николаевна. - Максим пока плохо говорит и не признается, что загадал на Новый год, я же хочу, чтобы мои внуки были здоровы". Полученных на елке сладостей Максиму пока нельзя, их отнесут маме.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Двенадцатилетняя Настя Бирюк приехала в больницу всего два дня назад: "Я не ожидала, что здесь так весело. Обязательно загадаю желание, чтобы все дети в этой больнице выздоровели и следующий Новый год праздновали с родными и близкими".

Пациентов с острыми инфекционными заболеваниями Дед Мороз пришел поздравить в палату. Восьмилетний Максим Радкевич рассказал волшебнику: "Я выучил стих для тебя, а вот письмо еще не написал". "РГ" он признался, что в письме поросит планшет, телефон и набор "Лего". Кстати, елка мэра стартовала с 23 декабря и продлится по 5 января. На нее приглашены дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детдомов, дети с ограниченными возможностями, отличники, а также победители и лауреаты международных спортсоревнований, олимпиад и конкурсов. Для всех гостей приготовлено около 30 тысяч новогодних подарков.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год
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