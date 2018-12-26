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26.12.2018 20:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве клинику накажут за "женское обрезание"

Текст: Сергей Бабкин

Столичное управление Росздравнадзора выдало предписания клинике, практиковавшую "женское обрезание".

Нарушения в работе частной клиники были найдены во время проверки, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о частях 2 и 4 статьи 14.1 КоАП - "Грубая безлицензионная деятельность" и "Грубые нарушения лицензионных требований". Выданы предписания об устранении нарушений.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Во время проверки выяснилось, что клиника на своем сайте (вопреки позднее опубликованным заявлениям) действительно размещала информацию о так называемом "женском обрезании" по религиозным мотивам. В Росздравнадзоре отмечают, что это грубейшее нарушение законодательства. Особенно если речь идет о несовершеннолетних девочках. Если родители примут такое решение без медицинских показаний, их и вовсе могут привлечь к уголовной ответственности.

Росздравнадзор нашел в клинике и другие нарушения. Например, у нее не было лицензии на аборты и пластическую хирургию. Вызвало нарекания и оснащение операционной. Впоследствии медики могут стать фигурантами даже уголовного дела. Росздравнадзор передал в СК материалы о возможном преступлении по 238 статье УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее "РГ" писала о скандале, который разразился после обращений общественников. Они нашли на сайте одной из частных клиник Москвы прайс-лист на пластику половых женских органов по религиозным мотивам. Впоследствии руководство клиники отмечало, что подобные операции проводились только по медицинским показаниям.

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