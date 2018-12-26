На Сахалине за одну ночь произошли три землетрясения

Три землетрясения зафиксировали в ночь с 25 на 26 декабря в Сахалинской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Первое магнитудой 2 произошло в час ночи по местному времени в Татарском проливе в 23 километрах к юго-западу от города Холмска. Эпицентр находился на глубине восьми километров.

Спустя час новые подземные толчки были зарегистрированы на севере Сахалина в 33 километрах к юго-западу от поселка Ноглики на глубине 10 километров. Через 40 минут в том же месте и на той же глубине случилось еще одно землетрясение магнитудой 2,2.

При этом для жителей региона ночь прошла спокойно. Все три сейсмособытия в населенных пунктах не ощущались.