Росстандарт выдал первый электронный сертификат на автомобиль

Росстандарт выдал первое электронное одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Оно было оформлено на модель Mazda СХ-9, производство которой налажено на заводе "Мазда-Соллерс" во Владивостоке. Автомобиль прошел все необходимые испытания и сертификационные процедуры, сообщает Росстандарт.

В дальнейшем систему электронных ОТТС, как и СБКТС (документов по подтверждению соответствия на единичные автомобили), планируется связать с системой электронных паспортов транспортных средств и другими базами данных в области автомобильной техники.

"Электронная сертификация автомобилей минимизирует риски технических ошибок и намеренных нарушений в оформлении документации - отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. - Интеграция данных из ОТТС и СБКТС с системой электронных паспортов позволит создать единую информационную базу по всем транспортным средствам. Такая цифровая среда будет удобна и полезна органам власти, бизнесу и простым автовладельцам".