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26.12.2018 07:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С Восточного вместе с "Метеором-М" запустят малые спутники

Текст: Юлия Гарднер

Вместе с метеоспутником "Метеор-М" с космодрома Восточного в Амурской области запустят ряд малых космических аппаратов.

Фото: РОСКОСМОС
Ракету-носитель установили на стартовом комплексе Восточного

- Мы уже работаем над тем, чтобы поставить полезные попутные нагрузки на пуск "Метеора", который будет в следующем году, - цитирует РИА Новости директора компании "Главкосмос Пусковые услуги" по продажам Евгения Солодовникова.

Напомним, по предварительной информации, запуск "Метеора" может состояться с апреля по август 2019 года. Ранее он был намечен на конец 2018 года, но не состоялся из-за неготовности спутника.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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