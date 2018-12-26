С Восточного вместе с "Метеором-М" запустят малые спутники

Вместе с метеоспутником "Метеор-М" с космодрома Восточного в Амурской области запустят ряд малых космических аппаратов.

- Мы уже работаем над тем, чтобы поставить полезные попутные нагрузки на пуск "Метеора", который будет в следующем году, - цитирует РИА Новости директора компании "Главкосмос Пусковые услуги" по продажам Евгения Солодовникова.

Напомним, по предварительной информации, запуск "Метеора" может состояться с апреля по август 2019 года. Ранее он был намечен на конец 2018 года, но не состоялся из-за неготовности спутника.