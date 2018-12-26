В Приморье таможня взяла на контроль ситуацию с "китовой тюрьмой"

Дальневосточная оперативная таможня взяла на контроль ситуацию в бухте Средняя в Приморье после того, как с находящихся там белух и косаток сняли арест. На таможне пообещали не допустить возможности незаконного вывоза морских млекопитающих за рубеж.

"Каждый факт подачи декларации на вывоз поверяется. Если есть нарушения, будут принимать соответствующие меры", - цитирует "Интерфакс" слова исполняющего обязанности начальника ДВОТ Алексея Кураева.

Представитель ведомства также добавил, что случаи подачи документов на вывоз морских млекопитающих единичны.

Напомним, морских млекопитающих обнаружили в бухте в ноябре. Предполагается, что их готовили к продаже в дельфинарии КНР. Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку и нашла ряд нарушений. Было возбуждено дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". В рамках его расследования Ленинский суд Владивостока в качестве обеспечительной меры наложил на морских млекопитающих арест, чтобы их не вывезли за границу.

Но после этого белухи и косатки оказались заперты в месте, которое экологи еще раньше назвали "китовой тюрьмой". Приморский краевой суд снял арест. Это вызвало у зоозащитников опасения, не решат ли злоумышленники вывезти животных контрабандой, заявив, что те сбежали из бухты.