У задержанного во Владивостоке авиадебошира нашли проблемы с психикой

Во Владивостоке направлено в суд уголовное дело, фигурантом которого стал мужчина, устроивший дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР, в ходе расследования было выявлено, что мужчина страдает психическим расстройством.

Авиапроисшествие, вызвавшее большой общественный резонанс, произошло в сентябре. Выходец из приморского Уссурийска, а ныне житель Москвы, сначала устроил драку с соседом, потом потребовал дать ему место в бизнес-классе, несмотря на то, что его билет бы куплен в эконом, недовольный отказом ударил стюарта, после чего его привязали к креслу ремнями безопасности. Когда самолет приземлился, дебошира передали полиции.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте". В ходе расследования установлено, что деструктивное поведение мужчины было вызвано психическим расстройством. Уголовное дело направлено в суд, который может отправить мужчину на принудительное лечение.