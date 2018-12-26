В Якутии по факту гибели детей при пожаре возбуждено уголовное дело

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в частном доме, произошедшем во вторник вечером в селе Лекечен Вилюйского района.

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая, сообщение о возгорании поступило в правоохранительные органы 25 декабря около 21 часа. Строение полностью уничтожено огнем.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что около 20 часов четырехлетняя девочка и ее полуторагодовалый брат на непродолжительное время были оставлены родителями без присмотра. Мать детей, вернувшаяся домой через 10 минут после ухода, обнаружила пожар, но найти детей в горящем доме не было возможности из-за сильного задымления.

"В настоящее время ведутся поисковые работы по установлению местонахождения тел", - сообщила Надежда Дворецкая.

В рамках расследования уголовного дела устанавливается причина возгорания, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.