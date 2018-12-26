В Приамурье завели дело о заражении детей гепатитом С

В СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в Амурской областной детской клинической больнице.

Следователи выясняют, есть ли связь между несоблюдением норм и заражением находившихся в медучреждении детей гепатитом С.

- На основании материалов, полученных в результате проверки, проведенной в Амурской областной детской клинической больнице областного управления Роспотребнадзора, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ, - сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя регионального следственного управления Алексей Лубинский.

Ранее депутат Законодательного собрания Приамурья Сергей Труш сообщил, что гепатитом заразились около 20 детей, в разное время лечившихся в гематологическом отделении больницы.

Учитывая длительный инкубационный период, родители не могут сказать, когда именно заболели их дети.