Вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, сегодня утром выбросил столб пепла на три километра.

Как сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области, шлейф от выброса распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до пяти километров.

В городе Северо-Курильске пеплопада нет, запаха сероводорода не ощущается. Угроза для населения отсутствует.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.