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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бизнесу по пути

АвтоВАЗ вывел на рынок новый коммерческий автомобиль
Текст: Ольга Дмитренко
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
Автоваз начал продажи новой коммерческой Lada Granta. Новинка стоит от 648 тысяч рублей.

Коммерческие автомобили Granta, как и все остальные вариации этого семейства, отличаются абсолютно новой передней частью кузова. "Передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а "ИКС-графика" визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов", - уточняют на АвтоВАЗе. Напомним, в августе 2018 года в продажу вышло новое семейство Lada Granta - седан, хэтчбек, универсал и лифтбек.

Фото: depositphotos
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Потенциальные покупатели нового коммерческого автомобиля - малый и средний бизнес. У машины несколько типов фургонов: бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объемом до четырех тысяч литров. Также есть фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками. Коммерческая линейка Lada Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Это повышает надежность и грузоподъемность, которую увеличили по сравнению с пассажирской версией почти в полтора раза - до 720 килограммов.

Что касается салона, то на новых коммерческих Granta передние сиденья сделали с более развитой боковой поддержкой. В списке "удобных" опций также - подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, легкая атермическая тонировка стекол, центральный замок.

Это уже третья новинка АвтоВАЗа в этом году. До этого на рынок вышли Vesta Cross sedan и Xray Cross.

Экономика Отрасли Промышленность Компании Автомобилестроение Российский автопром АвтоВАЗ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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