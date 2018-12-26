Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани

Неизвестный сделал несколько выстрелов в водителя и пассажира автомобиля на пересечении улиц Островского и Университетской. В результате случившегося пострадали два человека, они находятся в реанимации. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, второй - в тяжелом состоянии.

Как сообщает ТАСС, нападавший с места преступления скрылся. Объявлен план "Перехват", ведутся поиски злоумышленника.

По предварительной информации, в ближайшем кафе проходил корпоратив. Между коллегами и случайным посетителем вспыхнула ссора, которая и привела к стрельбе.