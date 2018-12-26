Названы тренеры сборных дивизионов на Матч звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала тренеров, которые будут руководить сборными дивизионов в мастер-шоу и Матче звезд-2019 в Казани.

Это будет уже третье звездное шоу, которое пройдет в формате мини-турнира с участием четырех команд от каждого дивизиона. Тренерские роли на этот раз распределились следующим образом. Наставником команды дивизиона Боброва стал тренер СКА Илья Воробьев, дивизиона Тарасова - Игорь Никитин из ЦСКА, дивизиона Харламова - Зинэтула Билялетдинов из казанского "Ак Барса", дивизиона Чернышева - Боб Хартли из омского "Авангарда".

Интересно, что Воробьев и Никитин получили приглашение на Матч звезд уже второй раз. Главный тренер СКА руководил сборной дивизиона Боброва в 2017 году, а наставник ЦСКА возглавлял дивизион Тарасова на прошлом мероприятии. Зинэтула Билялетдинов был рулевым команды Востока в 2011 году, еще когда Матч звезд представлял собой встречу сборных двух конференций. Зинэтулу Хайдаровича приглашали порулить дивизионом Харламова и на прошлом гала-матче, но специалист в последний момент взял самоотвод по состоянию здоровья. Учитывая, что предстоящий Матч звезд пройдет в Казани, у Билялетдинова есть серьезная мотивация его не пропустить.

А вот Боб Хартли попал на Матч звезд КХЛ, можно сказать, с наскока: для этого ему хватило нескольких месяцев работы в "Авангарде". Но это еще, конечно, и дань заслугам канадца, в тренерской биографии которого есть выигранный Кубок Стэнли.

Напомним, мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ состоится 19 января, а непосредственно турнир сборных дивизионов пройдет на следующий день, 20-го числа.

Между тем

Андрей Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера нижнекамского "Нефтехимика". Исполняющим обязанности наставника команды назначен Вячеслав Буцаев. Назаров возглавлял "Нефтехимик" с 2016 года. В прошлом сезоне нижнекамцы вышли в плей-офф с шестого места в Восточной конференции, но вылетели в плей-офф на стадии 1/8 финала. В текущем регулярном чемпионате "Нефтехимик" в последних 13 матчах одержал всего две победы и на момент отставки Назарова занимал 10-е место в конференции. Добавим, что это седьмая тренерская отставка в КХЛ по ходу сезона.