Объявлены имена тренеров команд-участниц Матча звезд КХЛ

В гала-матче примут участие сборные четырех дивизионов лиги. Главным тренером команда дивизиона Боброва стал наставник СКА и сборной России Илья Воробьев, сборную дивизиона Тарасова возглавит Игорь Никитин из ЦСКА, рулевой "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов будет руководить командой дивизиона Харламова и, наконец, Боб Хартли из "Авангарда" возьмет на себя руководство сборной дивизиона Чернышева. Вторые тренеры будут объявлены в ближайшее время.

"На Матчах Звезд главное - отличное настроение и праздничная атмосфера. Нам не так часто удается встречаться с коллегами по ходу сезона, и это мероприятие - прекрасный повод собраться вместе и постараться доставить радость болельщикам. Именно атмосфера, пожалуй, и запомнилась - не сомневаюсь, что и в Казани она будет замечательной, - сказал Воробьев. - Казань всегда была в числе лидеров нашего хоккея, "Ак Барс" - один из наиболее успешных клубов КХЛ. Приезжая в этот город, всегда ощущаю, как здесь любят и понимают хоккей, здесь продвинутая и гостеприимная публика. Желаю казанцам сохранять такую же любовь к своей команде".

Неделя звезд хоккея пройдет в Татарстане с 12 по 20 января, в программу мероприятий включены матчи лучших представителей трех лиг. 12 января в Нижнекамске пройдет Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги. На следующий день там же состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги. А 19 и 20 января Казань примет Мастер-шоу и собственно турнир сборных дивизионов КХЛ.