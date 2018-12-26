Под Самарой при пожаре в административном здании погиб мужчина

Во время пожара в Волжском районе Самарской области в административно-бытовом здании погиб мужчина. Об этом "РГ" сообщили в региональном МЧС.

Одноэтажное здание в селе Ровно-Владимировка загорелось около девяти утра. Огонь быстро распространился на площади 400 квадратных метров.

Пожарным - нна место происшествия выехали 58 спасателей на 17 спецмашинах - было известно, что внутри строения должен находиться человек.

На тушение крупного возгорания ушло около трех часов. К сожалению, спасти находящегося в здании человека не удалось: на пепелище обнаружили погибшего мужчину.

Причины пожара пока неизвестны, уточнили в МЧС.