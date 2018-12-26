СК сообщил подробности убийства семьи в Ульяновске

В Ульяновске продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения в квартире одного из домов Заволжского района четырех тел. По основной версии следствия, убийца страдал психическими заболеваниями и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сообщил "РГ" источник в полиции.

Кроме того, по данным источника, на месте преступления было обнаружено два сигнальных пистолета, переделанных для стрельбы боевыми патронами, а также боеприпасы к ним.

Напомним, вечером 25 декабря в квартире одного из домов Заволжского района Ульяновска обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Убитыми оказались 48-летняя местная жительница и две ее дочери 15 и 11 лет. Четвертое тело принадлежало предполагаемому убийце.

Кроме того, с огнестрельным ранением плеча госпитализирован 17-летний юноша - сын убитой женщины. Он смог сбежать из квартиры, в которой началась стрельба, и вызвал полицию.

Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты устанавливают детали случившегося, проводятся необходимые экспертизы.