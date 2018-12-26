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26.12.2018 15:49
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Слепов стал победителем в спринте на "Ижевской винтовке"

Текст: Данила Жиляев

Первый день ежегодных всероссийских соревнований по биатлону "Ижевская винтовка" завершился мужским спринтом на 10 км. Его победителем стал Алексей Слепов.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Представитель Санкт-Петербурга пришел к финишу первым, отстреляв без промаха, а его время составило 27:38,8 секунды. Вторым стал его земляк Павел Магазеев с одним промахом и отставанием 13,3 секунды, а замкнул тройку москвич Максим Цветков - с чистой стрельбой он уступил Слепову 13,7 секунды.

Примечательно, что Цветков в итоге проигнорировал церемонию награждения. Таким образом, глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев вручил награды и цветы лишь Слепову и Магазееву, также в цветочной церемонии участвовали Василий Томшин, Алексей Корнев и Семен Сучилов, занявшие места с четвертого по шестое соответственно.

"Эта гонка была больше похожа на тренировку. Стартанул, едешь, наслаждаешься свежим воздухом. Конечно, это все шутки, гонка была очень тяжелая и напряженная, - сказал Магазеев, чьи слова приводит сайт телеканала "Матч ТВ". - Хочу сказать спасибо супруге, которая меня поддерживала, и всем тренерам, это их победа. Пока рано говорить о том, что будет дальше, на данный момент я выступаю за Санкт-Петербург. Стараюсь реально оценивать свои возможности и в соответствии с этим достигать цели".

Спорт Биатлон Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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