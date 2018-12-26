Суд оставил под арестом второго обвиняемого в изнасиловании дознавателя

Советский районный суд Уфы продлил арест бывшему начальнику РОВД по Уфимскому району, обвиняемому в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Об этом сообщили в суде.

Ранее было принято решение о продлении ареста экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. 27 декабря служителям фемиды предстоит определить выпустить ли из-под ареста третьего фигуранта этого уголовного дела - бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району.

Напомним, их задержали по подозрению в групповом изнасиловании.