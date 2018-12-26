В Уфе продлили арест экс-полицейскому, подозреваемому в изнасиловании

Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району, один из трех обвиняемых в изнасиловании коллеги, останется под арестом до 28 февраля. Об этом "РГ" сообщили в Советском районном суде Уфы.

Как уточнили в ведомстве, решение было принято 26 декабря. Заседание проходило утром за закрытыми дверями. После обеда в том же суде решали судьбу второго арестованного экс-полицейского - бывшего начальника РОВД по Уфимскому району, также последние два месяца находившегося в СИЗО. Однако вердикт по нему пока не огласили. 27 декабря судья определит, продлить ли арест третьему обвиняемому.

Напомним, трое экс-полицейских обвиняются в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении их 23-летней коллеги-дознавателя. Почти два месяца мужчин держат в СИЗО.