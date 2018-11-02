Суд арестовал третьего фигуранта дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения всем троим фигурантам громкого уголовного дела по изнасилованию 23-летней сотрудницы полиции.

По данным управления СКР по Башкирии, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, также как и два других подозреваемых - экс-начальники отделов полиции Кармаскалинского и Уфимского районов - следующие два месяца проведет под арестом. Сразу после суда всех троих отвезли в СИЗО.

Напомним, с заявлением об изнасиловании в региональный следком обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она сообщила, что в ночь на 30 октября подверглась нападению со стороны коллег. В ходе расследования всех троих фигурантов уволили из органов внутренних дел за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.