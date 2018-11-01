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01.11.2018 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

23-летняя дознаватель, ставшая жертвой изнасилования в Уфе, оказалась дочерью высокопоставленного силовика МВД. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники РИА Новости.

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По некоторым данным, девушка только в этом году закончила юридический институт и устроилась на работу.

Напомним, управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статьям об изнасиловании группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера по факту нападения на дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. По версии следствия, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции на девушку напали трое ее коллег. В совершении преступления подозреваются 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, 51-летний начальник этого же ОМВД, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району.

Материалы по данному факту переданы в региональное управление Следственного комитета РФ. По итогам проверки будет принято решение об увольнении должностных лиц. Также в МВД уточнили, что пострадавшей окажут необходимую психологическую помощь.

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