Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика

23-летняя дознаватель, ставшая жертвой изнасилования в Уфе, оказалась дочерью высокопоставленного силовика МВД. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники РИА Новости.

По некоторым данным, девушка только в этом году закончила юридический институт и устроилась на работу.

Напомним, управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статьям об изнасиловании группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера по факту нападения на дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. По версии следствия, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции на девушку напали трое ее коллег. В совершении преступления подозреваются 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, 51-летний начальник этого же ОМВД, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району.

Материалы по данному факту переданы в региональное управление Следственного комитета РФ. По итогам проверки будет принято решение об увольнении должностных лиц. Также в МВД уточнили, что пострадавшей окажут необходимую психологическую помощь.