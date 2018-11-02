В Уфе арестовали двоих экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании

Сегодня, второго ноября, Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения для уже бывшего начальника отдела полиции Уфимского района и экс-начальника отдела полиции Кармаскалинского района. Их арестовали на два месяца. Об этом "РГ" сообщили в управлении СКР по Башкирии.
В зал суда журналистов не пустили. Сегодня также должны избрать меру пресечения еще одному фигуранту скандального уголовного дела об изнасиловании. Подозреваемых заводят в суд по одному.
Напомним, следователи СКР по Башкирии расследуют уголовное дело о групповом изнасиловании, жертвой которого стала 23-летняя сотрудница полиции. Фигуранты дела - ее коллеги, которые, по предварительной версии, напали на девушку в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.
Арестован второй экс-полицейский, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе pic.twitter.com/ESkEu6O4j4— Следственный комитет (@sledcom_rf) 2 ноября 2018 г.