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"Татнефть" привлекает беспилотную авиацию
Текст: Аскар Маликов
Нефтяные компании мира все шире применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны), которые открывают новые возможности в различных направлениях деятельности - от геологоразведки до безопасности производственных объектов.
Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть" Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"
Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

При этом ценность использования БПЛА кратно вырастает вкупе с инновационными программами распознавания и обработки данных, встроенными в существующие на предприятии информационные системы и бизнес-процессы. То есть, беспилотники становятся одним из элементов промышленного "интернета вещей".

Зоркие и умные

В "Татнефти" с 2016 года начались опытно-промышленные испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного и вертолетного типа. Раньше нефтяники проводили пешие обходы удаленных объектов. Регулярно проводились и облеты пилотируемой авиацией. Сейчас для этого, а также для контроля над производством работ все чаще используются беспилотники.

Они имеют ряд преимуществ над самолетами и вертолетами. Главная из них: исключается опасность для человека, связанная с полетами. Тем более что БПЛА сами могут вести видео-, аэрофотосъемку и измерения местности.

Что дает система мониторинга с помощью беспилотников? Она позволяет своевременно выявлять аварийные ситуации, проводить экспресс-анализ отклонений и оценивать потенциальную опасность для населенных пунктов и промышленных объектов. Например, появилась возможность вовремя находить утечки и незаконные врезки на трубопроводах. Современные технологии помогают выявлять нефтепродукты в водоемах, оценивать площади загрязнения при порывах нефтепроводов. Воздушный дозор заметит и посторонних людей, технику на промысловых объектах.

Оперативно, рентабельно, удобно

В паводковый период с помощью БПЛА выявляются зоны затоплений, определяются наличие и границы разливов нефти в водоемах. А тепловизионная съемка позволяет увидеть разливы углеводородов в инфракрасном диапазоне. Выявление потерь тепла на паропроводах дает возможность сократить затраты на его выработку.

Сочетание различных видов съемки дает возможность оперативно и комплексно оценить состояние объекта, проконтролировать производимые на нем работы и точно определить координаты местности, где был сделан тот или иной снимок.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Съемки и измерения местности, выполненные таким способом, оказались рентабельным и удобным способом аэрофотосъемки. Они позволяют создавать фотопланы местности и модели объектов. Посредством аэрофотосъемки также составляется и актуализируется топографический материал для проектирования и контроля хода строительства объектов капитального строительства.

Взяли под наблюдение

Что уже сделано в "Татнефти" при помощи беспилотной авиации? Специалисты компании обследовали трассы напорных нефтепроводов, в том числе на месторождении сверхвязкой нефти; сотен километров водоводов и большое число кустов скважин. Провели тепловизионное обследование трасс паропроводов и аэрофотосъемку площадных и линейных объектов.

Нефтяники осмотрели высоковольтные линии электропередач. Взяты под наблюдение строительные и ремонтные работы на десятках участков. Проведены мониторинг состояния ликвидированных скважин и контроль паводкового состояния рек и водоемов.

В компании убедились, что беспилотная авиация очень эффективна. "Воздушный" контроль позволяет повысить оперативность реагирования на отклонения в технологических процессах, снизить негативное воздействие на окружающую среду и сократить количество нарушений правил охраны труда и техники безопасности. Данное направление перспективно и для инженерно-геодезических изысканий, считают в "Татнефти".

 

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