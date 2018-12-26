В Пензенской области мужчина погиб при пожаре на складе пиротехники

В городе Заречном мужчина погиб при пожаре в складском помещении магазина пиротехники. По данному факту следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло вечером 25 декабря. По предварительной информации, перед возгоранием в помещении склада с пиротехникой, расположенном в подвале, находились три человека – двое молодых людей и девушка. Со слов очевидцев, погибший 21-летний юноша устанавливал электровоспламенители на пиротехнику, а остальные находились в отдельной комнате и отчищали использованные установки. Через некоторое время из комнаты, где проводилась установка воспламенителей, раздались хлопки взрывающейся пиротехники. Оттуда повалил густой дым, на крики оставшийся там юноша не отзывался, а потому парень с девушкой покинули подвал.

Тело погибшего было обнаружено после ликвидации возгорания. Первоначальный осмотр выявил следы термического воздействия. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Следователи выясняют условия хранения взрывоопасной продукции, а также соблюдение техники безопасности при работе с ней.