Гарант продовольственной безопасности
На территории предприятия уже давно нет той самой первой сернокислотной установки. Вместо нее работает другое куда более мощное оборудование. Ведь 180 тысяч тонн для нынешних реалий - слишком мало. Для сравнения: СК-650 - одна из самых современных установок по производству серной кислоты, запущенная в 2010 году, производит в год не менее 650 тысяч тонн. А всего в Балаковском филиале АО "Апатит" три такие системы. Одна из них, установка СК-17, была в центре внимания заводских специалистов весь минувший год. В сентябре 2017 года началась ее масштабная модернизация, которая завершилась в августе 2018-го. В результате на предприятии появился агрегат, способный производить не менее миллиона тонн серной кислоты ежегодно. Этот показатель очень важен. Дело в том, что серная кислота в качестве сырья используется для производства фосфорной кислоты, а она, в свою очередь, участвует в рождении на свет "гранул роста" - минеральных удобрений и кормовых фосфатов для скота и птицы. Балаковский филиал АО "Апатит" - единственное предприятие в стране, выпускающее такую продукцию. В последнее время на рынке заметен некоторый дефицит качественной серной кислоты. Поэтому в компании "ФосАгро" приняли меры для повышения объемов собственного выпуска сырья.
Модернизация СК-17 - во многих смыслах уникальный проект, стоимостью порядка 2,7 миллиарда рублей. Здесь установлено оборудование, аналогов которому в России не так много. Например, энерготехнологический котел, где сжигается сера и получается технологический газ SO2 - будущая кислота. Конечно, подобное оборудование применяется на всех аналогичных производствах. Однако этот агрегат способен производить 135 тонн пара в час, что для нашей страны редкость. Аналогичное оборудование используется еще только на установке СК-714 АО "Апатит" в Череповце, это предприятие также относится к группе "ФосАгро". Там реконструкция была проведена в 2017 году.
- Особо хочется отметить, что это уникальное оборудование создано отечественными специалистами - ООО "Белэнергомаш" из Белгорода, - рассказывает главный инженер проекта профильного научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам АО "НИУИФ" имени профессора Я. В. Самойлова Любовь Кузнецова. - На СК-17 были установлены новые высокоэффективные теплообменники для охлаждения кислоты. Раньше в цикле сушильной башни использовалось девять холодильников, а теперь всего два. Это оборудование обеспечивает охлаждение 1200-1400 кубометров кислоты в час вместо 1000 кубометров, как это было раньше. Выросла эффективность, снизились затраты на обслуживание, потому что меньше стало трубопроводов и насосов. Так что результат, как говорится, налицо.
Надо сказать, что специалисты научно-исследовательского института, также входящего в состав "ФосАгро", курировали процесс модернизации установки. В следующем году эта солидная научная организация отметит вековой юбилей. Сто лет назад задачей института было создание в Советской России новой отрасли - производства минеральных удобрений. И сегодня здесь генерируются самые передовые идеи.
- Мы, конечно, изучаем мировой опыт, прежде чем предлагать что-то свое, - объясняет начальник отдела серной кислоты АО "НИУИФ" Владимир Игин. - Например, при модернизации СК-17 использовались новые технические решения: контактный аппарат с виду обычен, но его конструкция, защищенная патентом РФ, облегченная, менее металлоемкая. Также в агрегате были применены эффективные аппараты системы охлаждения, теплообменники современной конструкции, высокопроизводительная воздуходувка немецкой компании "Siemens", мощный энерготехнологический котел... Все это позволило нам получить установку, способную, во-первых, стабильно производить миллион тонн кислоты в год, а во-вторых, делать это надежнее, чем оборудование ведущих зарубежных предприятий. Запатентованная отечественная технология позволяет работать в более широком диапазоне параметров: температуры, концентрации.
13 миллиардов рублей направила компания "ФосАгро" на повышение эффективности производства на предприятии в Балакове с 2013 по 2018 год. Всего же в развитие Группы за это время было инвестировано порядка 150 миллиардов рублей. В рамках этой инвестиционной программы в Балакове и была проведена модернизация СК-17, а также построен современный склад для жидкого аммиака, повышена мощность производства фосфорной кислоты, появился аммиакопровод, гарантирующий стабильные и безопасные поставки необходимого для производства минеральных удобрений сырья. Его открытие стало знаковым событием не только для предприятия, но и всей промышленности Саратовской области. Участие в церемонии запуска объекта приняли глава региона Валерий Радаев и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.
- Компания "ФосАгро" является одним из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выступает крупнейшим поставщиком удобрений на отечественный рынок, - отметил Валерий Радаев. - Открытие аммиакопровода знаменует очередной этап развития предприятия, открывает перед ним новые перспективы. Руководство компании делает серьезные инвестиции в будущее производства, в поддержку конкурентоспособности продукции. Важно, что при этом увеличиваются и вложения в социальную инфраструктуру, детские образовательные и спортивные учреждения.
- Сегодня знаменательный день не только для предприятия, но и для всей Группы "ФосАгро", - заявил в своем выступлении генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Реализация этого проекта позволила решить сразу несколько важных вопросов в развитии нашего производства. Прежде всего обеспечение непрерывной поставки аммиака самым надежным и гибким способом - по аммиакопроводу. Вместе с ранее построенным складом жидкого аммиака предприятие получило современное технологическое решение, которое обеспечивает его стабильную работу при максимальных производственных нагрузках. Мы вложили в этот проект 524 миллиона рублей. Теперь любые наши планы по развитию балаковской площадки, объемы производства на которой увеличиваются на уровне 10 процентов в год, обеспечены сырьем. Мы уверенно смотрим в будущее, продолжаем развиваться и оставаться гарантом продовольственной безопасности страны, экономической и социальной стабильности региона.
Поскольку строительство аммиакопровода началось в декабре 2016-го в год 80-летия Саратовской области и 15-летия компании "ФосАгро", а в промышленную эксплуатацию он был введен в год 45-летия Балаковского филиала АО "Апатит", то и название объект получил соответствующее - "Юбилейный".
Губернатор Валерий Радаев в своем выступлении отметил также, что предприятие в структуре "ФосАгро" получило вторую жизнь. Фактически Компания построила новое производство, использующее наилучшие доступные технологии. Ведь современные задачи требуют современных решений, подчас уникальных. Именно поэтому, например, в парогазотурбинном цехе (ПГТЦ) несколько лет назад появились магистральные паро-инжекторные установки для подогрева воды. Они пришли на смену громоздким и сложным в обслуживании трубчатым теплообменникам. Новые установки менее прихотливы, занимают мало места и, главное, нагревают воду быстрее. Там же, в ПГТЦ, в отделении химводоочистки, впервые в Саратовской области появилась система ультрафильтрации, с помощью которой очищается вода, поступающая на предприятие. Четыре стадии - микро-, ультра-, нанофильтрация и обратный осмос - пришли на смену двухстадийной очистке. Стоит ли говорить, что качество воды улучшилось в разы? Использование контрольно-измерительного оборудования и систем автоматизации японской компании "Yokogawa" на всех этапах производства минеральных удобрений и кормовых фосфатов вывело Балаковский филиал АО "Апатит" на качественно новый уровень эффективности и безопасности. Этот тезис подтверждают многочисленные победы предприятия в различных конкурсах. Так, балаковское подразделение "ФосАгро" стало победителем областного конкурса по энергосбережению за 2017 год в номинации "Предприятия, использующие энергоэффективное оборудование в своей производственной деятельности".
- Мы уже не первый раз становимся лауреатами этого конкурса, - пояснил главный энергетик Балаковского филиала АО "Апатит" Вадим Нерода. - Признание экспертов - знак того, что мы все делаем правильно. В 2003 году на предприятии появились первые энергетические установки, которые использовали пар, получаемый в процессе производства серной кислоты, для выработки электроэнергии. На сегодняшний день предприятие на 80 процентов обеспечивает себя собственной электроэнергией и на 100 процентов - тепловой. Кроме того, в рамках программы повышения энергоэффективности котлы с низким КПД заменены на современные, что позволило увеличить выработку собственной электроэнергии до 350 миллионов киловатт-часов.
Вопросы энергосбережения и энергоэффективности на предприятиях Группы "ФосАгро" в числе приоритетных. Компания развивает собственные генерирующие мощности, а также стремится снизить расход электроэнергии и ее потери в сетях, в том числе за счет ввода в строй новых высокоэффективных агрегатов и узлов. Задачи повышения энергоэффективности связаны с работой по сокращению воздействия на окружающую среду. Например, при выборе внедряемых технологий подробно изучается, насколько они соответствуют актуальным российским и международным экологическим нормам. Именно благодаря такому подходу Балаковский филиал АО "Апатит" неоднократно попадал в число 100 лучших организаций России в области экологического менеджмента и на сегодняшний день является одним из лидеров региона в области энергоэффективности. Кстати, на предприятии все 45 лет используется замкнутая система водооборота, другими словами - бессточная. До сих пор в стране немного производств, которые могут похвастаться использованием подобной технологии.
На уровне международных стандартов
Наилучшие доступные технологии, соблюдение экологических норм - залог получения высококачественной продукции, отвечающей самым строгим международным стандартам. Это подтверждают ежегодные аудиты. Например, в октябре Балаковский филиал АО "Апатит" подтвердил соответствие системы управления международным стандартам менеджмента качества и экологического менеджмента ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Это добровольная сертификация, и каждый год предприятие проходит ее успешно. На этот раз аудиторы "TUV NORD CERT GmbH" Сергей Буланов и Наталья Маслова отметили высокий уровень культуры производства, а также социальную ответственность компании "ФосАгро".
- Разумеется, масштабы ваших социальных проектов впечатляют, - заявил на подведении итогов аудита Сергей Буланов. - Это, безусловно, отличает компанию "ФосАгро". Но в ходе проверки мы должны были оценить, насколько сотрудники предприятия знакомы с системами менеджмента качества и экологического менеджмента, какие мероприятия проводятся, чтобы снизить всевозможные риски, смягчить их последствия. Проверяли отчеты, правильность ведения документации. Особое внимание было уделено ключевым направлениям развития организации: повышению эффективности производства, предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, заботе о здоровье людей и животных, развитию кадрового потенциала предприятия. Общий уровень подготовки порадовал.
Еще один аудит прошел в декабре. Его цель - проверка производства кормовых фосфатов на соответствие стандарту GMP+. Балаковский филиал АО "Апатит" - единственное в России предприятие, производящее кормовой монокальцийфосфат - пищевую добавку для скота и птицы. Продукция балаковского завода первой в стране получила сертификат соответствия стандарту, что позволило поставлять кормовые фосфаты на европейский рынок, где требования к безопасности и качеству очень высоки. И до сих пор предприятие ежегодно подтверждает справедливость получения этого документа.
Успехи в области качества и экологической безопасности продукции определяются еще на стадии производства сырья. Напомним, что компания "ФосАгро" обладает уникальной ресурсной базой и добывает апатитовый концентрат на Кольском полуострове. Это сырье признано специалистами самым чистым в мире.
В безопасности удобрений и кормовых фосфатов все чаще убеждаются в том числе и российские фермеры, со стороны которых растет интерес к продукции "ФосАгро". Поставки продукции на приоритетный для Компании российский рынок с каждым годом увеличиваются. Расширяется и география международных поставок: о том, насколько качественна продукция "ФосАгро", известно аграриям 100 стран мира.
Не так давно, кстати, "ФосАгро" стала партнером Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая возглавляет международную борьбу с голодом. По ее данным, загрязнение почв, в том числе тяжелыми металлами: кадмием, никелем и мышьяком, приводит к снижению урожайности и качества продукции, влияет на продовольственную безопасность в мире. Сегодня треть сельскохозяйственных земель в мире относятся к деградированным, и их площадь продолжает расти. Чтобы изменить ситуацию, "ФосАгро" и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подписали договор о сотрудничестве в области управления почвенными ресурсами. При этом "ФосАгро" стала первой за всю историю ФАО российской компанией, которая выбрана этой организацией для реализации глобальной инициативы в сфере защиты почв. Вклад Компании в общее дело улучшения агротехнологий в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке составил 1,2 миллиона долларов США.
- Наша стратегия полностью соответствует целям и задачам по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и ликвидации голода, - подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Эффективному решению этого острого вопроса способствует активное и плодотворное сотрудничество компании с ЮНЕСКО. Вместе мы поддерживаем исследования молодых ученых со всего мира, которые занимаются разработкой научных и прикладных идей в области "зеленой химии". В регионах своего присутствия мы также активно реализуем программы, повышающие прежде всего агротехнические навыки фермеров. В этом году в Балакове появился агрополигон, где мы будем испытывать различные виды удобрений на разных культурах, делиться результатами с аграриями, проводить семинары. Мы понимаем - от того, насколько широко и грамотно будут применяться наши продукты, зависит урожайность и состояние природы. И мы гордимся своими результатами.
В "ФосАгро-классах" подрастает смена
Успехи Компании в области производства, энергоэффективности, качества и безопасности позволяют ей реализовывать масштабные социальные проекты в регионах присутствия. "ФосАгро" справедливо носит звание одного из самых щедрых меценатов. Компания активно поддерживает развитие профессионального и детского спорта, принимает участие в решении острых вопросов. Например, в Саратовской области группа оказывает спонсорскую поддержку волейбольному клубу "Протон", баскетболистам "Автодора" и балаковскому спидвейному клубу "Турбина". Строительство и ремонт дорог, восстановление памятников и православных святынь - все проекты Компании "долгоиграющие", действуют на постоянной основе. "ФосАгро" стала единственным предприятием, откликнувшимся на предложение власти Балаковского муниципального района помочь в обеспечении жильем медиков. Компания выделила на приобретение квартир для врачей 5,5 миллиона рублей.
Один из постоянных приоритетов в социальной политике предприятия - забота о детях. Химики шефствуют над средней школой N 25 Балакова, которая с этого года именуется "ФосАгро-школой". Здесь проведен масштабный ремонт, заменена кровля здания, фасад, окна, закупается современное оборудование для повышения качества образования, а местная столовая после ремонта превратилась в настоящее молодежное кафе. В общей сложности на развитие материальной базы школы за несколько последних лет "ФосАгро" направила около 100 миллионов рублей. И такая работа продолжается. На базе 25-й школы компания реализует проект "ФосАгро-классы", ученики которых углубленно изучают химию, физику, математику и информатику. После окончания таких классов ребята получают возможность поступить по целевым направлениям в ведущие профильные вузы страны, а получив высшее образование, прийти работать на предприятия Группы. Отмечается, что с каждым годом число молодых людей, выбравших технические специальности для освоения в университетах и институтах, растет. Также на площадке школы с 2003 года реализуется еще один проект - "Детям России - Образование, Здоровье и Духовность - ДРОЗД", созданный по инициативе заместителя председателя Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрея Григорьевича Гурьева. Проект объединяет мальчишек и девчонок из городов присутствия компании "ФосАгро". В секциях "ДРОЗД" постоянно занимаются около пяти тысяч детей. А в различных состязаниях ежегодно принимают участие почти 30 тысяч ребятишек. Среди воспитанников "ДРОЗДа" 6 победителей соревнований международного уровня, 18 чемпионов всероссийских соревнований, 24 мастера спорта, 129 кандидатов в мастера спорта. В этом году организация отметила 15-летие. В Балакове это событие праздновали широко, с новосельем - балаковский "ДРОЗД" обрел собственное гнездо: на базе СОШ N 25 был создан полноценный спортивный центр. В торжественной церемонии его открытия приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, глава Балаковского муниципального образования Александр Соловьев, члены правительства Саратовской области, представители муниципальной власти.
- В очередной раз "ФосАгро" оправдывает статус щедрого мецената, - подчеркнул Валерий Радаев. - Компания - наш давний социальный партнер. Социальные инициативы компании реализуются в русле поставленных руководством нашей страны задач по повышению качества и продолжительности жизни населения. У нас на территории региона много успешного бизнеса, но вот работать на человека, для человека могут не все. Таких примеров социальной ответственности, каким является компания "ФосАгро", действительно немного.
В тот же день в рамках празднования 15-летия АНО "ДРОЗД-Балаково" состоялось открытие шестого фестиваля, посвященного памяти заслуженного тренера РФ, первого руководителя АНО "ДРОЗД-Балаково" Валерия Васильевича Карпакова. Праздник спорта объединил ребят из всех городов присутствия Компании: Кировска и Апатитов, Волхова, Череповца, Балакова, а также юных спортсменов из Хвалынска, Вольска, Пугачева. Торжественная церемония открытия прошла в заводском физкультурно-оздоровительном комплексе.
- Очень рад видеть перед собой энергичных, целеустремленных молодых людей, - отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Вы - наше будущее, будущее нашей страны, компании "ФосАгро". Наша общая задача - делать все возможное для наших наследников - и на уровне личном, семейном, и на уровне городов и регионов, на уровне каждой успешной компании. Счастливое и полноценное детство - это залог успеха и процветания страны!
Андрей Гурьев дал старт фестивалю, разыграв с капитанами команд баскетбольный мяч. Настоящим сюрпризом для участников стало появление на церемонии олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой. Прославленная спортсменка приветствовала ребят и провела для них энергичную, заряжающую позитивом разминку перед соревнованиями. Турнир продлился два дня. Традиционно программа соревнований включала в себя легкоатлетическое многоборье, волейбол, шахматы, бадминтон, образовательный конкурс. Победу в фестивале одержали воспитанники "ДРОЗД-Балаково", серебро - у "ДРОЗД-Хибины", бронза - у спортсменов из Хвалынска.
С верой в завтрашний день
В мае 2018 года внешний облик Балаковского филиала АО "Апатит" немного изменился: на призаводской территории в лучах солнца стали сиять золотом купола церкви во имя Святого Спиридона Тримифунтского. Красавец храм из сруба карельской сосны с внутренним убранством в византийском стиле стал знаком возрождения роли Православной церкви и традиции строительства призаводских церквей, которая существовала в России до революции 1917 года. Новый храм не пустует никогда: с 9 июня каждый четверг здесь проходят службы, по субботам два раза в месяц читают акафист, проводятся обряды крещения.
Можно сказать, что храм - это еще и знак веры в свои силы, в завтрашний день, в задачи, которые ставит перед собой многотысячный коллектив "ФосАгро". Ставит и выполняет. Уже в третьем квартале текущего года Компания показала 10-процентный рост объемов производства, что стало основанием ожидать достижения рекордной планки по выпуску товарной продукции в 9 миллионов тонн.
Продолжается модернизация производства и строительство новых цехов. Разработана стратегия развития "ФосАгро" до 2025 года, которая открывает перед Группой новые горизонты.
Андрей Шибнев, директор Балаковского филиала АО "Апатит":
- Мы уже начали разработку новых проектов, которые сделают нас еще сильнее. Они затрагивают все основные и вспомогательные подразделения предприятия и в итоге позволят нам расширить номенклатуру, повысить качество, а, значит, и конкурентоспособность продукции. Эффективность и безопасность - основные принципы нашей работы. Четкое следование корпоративной стратегии, повышение культуры производства, соблюдение норм промышленной безопасности, забота о трудовом коллективе, окружающей среде, уверен, и в дальнейшем позволят Компании производить чистые минералы для здоровой жизни.