В уходящем году Балаковскому филиалу АО "Апатит" компании "ФосАгро" исполнилось 45 лет. В ноябре 1973 года на предприятии были выпущены первые тонны серной кислоты, а 27 декабря члены государственной комиссии подписали акт приемки в эксплуатацию производства этого важного для предприятия сырья. Тогда его мощность составляла всего 180 тысяч тонн в год. Эта дата считается днем рождения химического гиганта, который сегодня является одним из флагманов промышленности Саратовской области.

Гарант продовольственной безопасности

На территории предприятия уже давно нет той самой первой сернокислотной установки. Вместо нее работает другое куда более мощное оборудование. Ведь 180 тысяч тонн для нынешних реалий - слишком мало. Для сравнения: СК-650 - одна из самых современных установок по производству серной кислоты, запущенная в 2010 году, производит в год не менее 650 тысяч тонн. А всего в Балаковском филиале АО "Апатит" три такие системы. Одна из них, установка СК-17, была в центре внимания заводских специалистов весь минувший год. В сентябре 2017 года началась ее масштабная модернизация, которая завершилась в августе 2018-го. В результате на предприятии появился агрегат, способный производить не менее миллиона тонн серной кислоты ежегодно. Этот показатель очень важен. Дело в том, что серная кислота в качестве сырья используется для производства фосфорной кислоты, а она, в свою очередь, участвует в рождении на свет "гранул роста" - минеральных удобрений и кормовых фосфатов для скота и птицы. Балаковский филиал АО "Апатит" - единственное предприятие в стране, выпускающее такую продукцию. В последнее время на рынке заметен некоторый дефицит качественной серной кислоты. Поэтому в компании "ФосАгро" приняли меры для повышения объемов собственного выпуска сырья.

Модернизация превратила СК-17 в одно из самых мощных сернокислотных производств в стране. Фото: Пресс-служба АО "Апатит"

Модернизация СК-17 - во многих смыслах уникальный проект, стоимостью порядка 2,7 миллиарда рублей. Здесь установлено оборудование, аналогов которому в России не так много. Например, энерготехнологический котел, где сжигается сера и получается технологический газ SO2 - будущая кислота. Конечно, подобное оборудование применяется на всех аналогичных производствах. Однако этот агрегат способен производить 135 тонн пара в час, что для нашей страны редкость. Аналогичное оборудование используется еще только на установке СК-714 АО "Апатит" в Череповце, это предприятие также относится к группе "ФосАгро". Там реконструкция была проведена в 2017 году.

- Особо хочется отметить, что это уникальное оборудование создано отечественными специалистами - ООО "Белэнергомаш" из Белгорода, - рассказывает главный инженер проекта профильного научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам АО "НИУИФ" имени профессора Я. В. Самойлова Любовь Кузнецова. - На СК-17 были установлены новые высокоэффективные теплообменники для охлаждения кислоты. Раньше в цикле сушильной башни использовалось девять холодильников, а теперь всего два. Это оборудование обеспечивает охлаждение 1200-1400 кубометров кислоты в час вместо 1000 кубометров, как это было раньше. Выросла эффективность, снизились затраты на обслуживание, потому что меньше стало трубопроводов и насосов. Так что результат, как говорится, налицо.

Надо сказать, что специалисты научно-исследовательского института, также входящего в состав "ФосАгро", курировали процесс модернизации установки. В следующем году эта солидная научная организация отметит вековой юбилей. Сто лет назад задачей института было создание в Советской России новой отрасли - производства минеральных удобрений. И сегодня здесь генерируются самые передовые идеи.

- Мы, конечно, изучаем мировой опыт, прежде чем предлагать что-то свое, - объясняет начальник отдела серной кислоты АО "НИУИФ" Владимир Игин. - Например, при модернизации СК-17 использовались новые технические решения: контактный аппарат с виду обычен, но его конструкция, защищенная патентом РФ, облегченная, менее металлоемкая. Также в агрегате были применены эффективные аппараты системы охлаждения, теплообменники современной конструкции, высокопроизводительная воздуходувка немецкой компании "Siemens", мощный энерготехнологический котел... Все это позволило нам получить установку, способную, во-первых, стабильно производить миллион тонн кислоты в год, а во-вторых, делать это надежнее, чем оборудование ведущих зарубежных предприятий. Запатентованная отечественная технология позволяет работать в более широком диапазоне параметров: температуры, концентрации.

13 миллиардов рублей направила компания "ФосАгро" на повышение эффективности производства на предприятии в Балакове с 2013 по 2018 год. Всего же в развитие Группы за это время было инвестировано порядка 150 миллиардов рублей. В рамках этой инвестиционной программы в Балакове и была проведена модернизация СК-17, а также построен современный склад для жидкого аммиака, повышена мощность производства фосфорной кислоты, появился аммиакопровод, гарантирующий стабильные и безопасные поставки необходимого для производства минеральных удобрений сырья. Его открытие стало знаковым событием не только для предприятия, но и всей промышленности Саратовской области. Участие в церемонии запуска объекта приняли глава региона Валерий Радаев и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

Предприятие неоднократно включалось в число 100 лучших организаций России в области экологического менеджмента

- Компания "ФосАгро" является одним из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выступает крупнейшим поставщиком удобрений на отечественный рынок, - отметил Валерий Радаев. - Открытие аммиакопровода знаменует очередной этап развития предприятия, открывает перед ним новые перспективы. Руководство компании делает серьезные инвестиции в будущее производства, в поддержку конкурентоспособности продукции. Важно, что при этом увеличиваются и вложения в социальную инфраструктуру, детские образовательные и спортивные учреждения.

- Сегодня знаменательный день не только для предприятия, но и для всей Группы "ФосАгро", - заявил в своем выступлении генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Реализация этого проекта позволила решить сразу несколько важных вопросов в развитии нашего производства. Прежде всего обеспечение непрерывной поставки аммиака самым надежным и гибким способом - по аммиакопроводу. Вместе с ранее построенным складом жидкого аммиака предприятие получило современное технологическое решение, которое обеспечивает его стабильную работу при максимальных производственных нагрузках. Мы вложили в этот проект 524 миллиона рублей. Теперь любые наши планы по развитию балаковской площадки, объемы производства на которой увеличиваются на уровне 10 процентов в год, обеспечены сырьем. Мы уверенно смотрим в будущее, продолжаем развиваться и оставаться гарантом продовольственной безопасности страны, экономической и социальной стабильности региона.

Поскольку строительство аммиакопровода началось в декабре 2016-го в год 80-летия Саратовской области и 15-летия компании "ФосАгро", а в промышленную эксплуатацию он был введен в год 45-летия Балаковского филиала АО "Апатит", то и название объект получил соответствующее - "Юбилейный".

Губернатор Валерий Радаев в своем выступлении отметил также, что предприятие в структуре "ФосАгро" получило вторую жизнь. Фактически Компания построила новое производство, использующее наилучшие доступные технологии. Ведь современные задачи требуют современных решений, подчас уникальных. Именно поэтому, например, в парогазотурбинном цехе (ПГТЦ) несколько лет назад появились магистральные паро-инжекторные установки для подогрева воды. Они пришли на смену громоздким и сложным в обслуживании трубчатым теплообменникам. Новые установки менее прихотливы, занимают мало места и, главное, нагревают воду быстрее. Там же, в ПГТЦ, в отделении химводоочистки, впервые в Саратовской области появилась система ультрафильтрации, с помощью которой очищается вода, поступающая на предприятие. Четыре стадии - микро-, ультра-, нанофильтрация и обратный осмос - пришли на смену двухстадийной очистке. Стоит ли говорить, что качество воды улучшилось в разы? Использование контрольно-измерительного оборудования и систем автоматизации японской компании "Yokogawa" на всех этапах производства минеральных удобрений и кормовых фосфатов вывело Балаковский филиал АО "Апатит" на качественно новый уровень эффективности и безопасности. Этот тезис подтверждают многочисленные победы предприятия в различных конкурсах. Так, балаковское подразделение "ФосАгро" стало победителем областного конкурса по энергосбережению за 2017 год в номинации "Предприятия, использующие энергоэффективное оборудование в своей производственной деятельности".

- Мы уже не первый раз становимся лауреатами этого конкурса, - пояснил главный энергетик Балаковского филиала АО "Апатит" Вадим Нерода. - Признание экспертов - знак того, что мы все делаем правильно. В 2003 году на предприятии появились первые энергетические установки, которые использовали пар, получаемый в процессе производства серной кислоты, для выработки электроэнергии. На сегодняшний день предприятие на 80 процентов обеспечивает себя собственной электроэнергией и на 100 процентов - тепловой. Кроме того, в рамках программы повышения энергоэффективности котлы с низким КПД заменены на современные, что позволило увеличить выработку собственной электроэнергии до 350 миллионов киловатт-часов.

Вопросы энергосбережения и энергоэффективности на предприятиях Группы "ФосАгро" в числе приоритетных. Компания развивает собственные генерирующие мощности, а также стремится снизить расход электроэнергии и ее потери в сетях, в том числе за счет ввода в строй новых высокоэффективных агрегатов и узлов. Задачи повышения энергоэффективности связаны с работой по сокращению воздействия на окружающую среду. Например, при выборе внедряемых технологий подробно изучается, насколько они соответствуют актуальным российским и международным экологическим нормам. Именно благодаря такому подходу Балаковский филиал АО "Апатит" неоднократно попадал в число 100 лучших организаций России в области экологического менеджмента и на сегодняшний день является одним из лидеров региона в области энергоэффективности. Кстати, на предприятии все 45 лет используется замкнутая система водооборота, другими словами - бессточная. До сих пор в стране немного производств, которые могут похвастаться использованием подобной технологии.

На уровне международных стандартов

Наилучшие доступные технологии, соблюдение экологических норм - залог получения высококачественной продукции, отвечающей самым строгим международным стандартам. Это подтверждают ежегодные аудиты. Например, в октябре Балаковский филиал АО "Апатит" подтвердил соответствие системы управления международным стандартам менеджмента качества и экологического менеджмента ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Это добровольная сертификация, и каждый год предприятие проходит ее успешно. На этот раз аудиторы "TUV NORD CERT GmbH" Сергей Буланов и Наталья Маслова отметили высокий уровень культуры производства, а также социальную ответственность компании "ФосАгро".

- Разумеется, масштабы ваших социальных проектов впечатляют, - заявил на подведении итогов аудита Сергей Буланов. - Это, безусловно, отличает компанию "ФосАгро". Но в ходе проверки мы должны были оценить, насколько сотрудники предприятия знакомы с системами менеджмента качества и экологического менеджмента, какие мероприятия проводятся, чтобы снизить всевозможные риски, смягчить их последствия. Проверяли отчеты, правильность ведения документации. Особое внимание было уделено ключевым направлениям развития организации: повышению эффективности производства, предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, заботе о здоровье людей и животных, развитию кадрового потенциала предприятия. Общий уровень подготовки порадовал.

Еще один аудит прошел в декабре. Его цель - проверка производства кормовых фосфатов на соответствие стандарту GMP+. Балаковский филиал АО "Апатит" - единственное в России предприятие, производящее кормовой монокальцийфосфат - пищевую добавку для скота и птицы. Продукция балаковского завода первой в стране получила сертификат соответствия стандарту, что позволило поставлять кормовые фосфаты на европейский рынок, где требования к безопасности и качеству очень высоки. И до сих пор предприятие ежегодно подтверждает справедливость получения этого документа.

Успехи в области качества и экологической безопасности продукции определяются еще на стадии производства сырья. Напомним, что компания "ФосАгро" обладает уникальной ресурсной базой и добывает апатитовый концентрат на Кольском полуострове. Это сырье признано специалистами самым чистым в мире.

На повышение эффективности производства в Балакове за пять лет направлено более 13 миллиардов рублей

В безопасности удобрений и кормовых фосфатов все чаще убеждаются в том числе и российские фермеры, со стороны которых растет интерес к продукции "ФосАгро". Поставки продукции на приоритетный для Компании российский рынок с каждым годом увеличиваются. Расширяется и география международных поставок: о том, насколько качественна продукция "ФосАгро", известно аграриям 100 стран мира.

Не так давно, кстати, "ФосАгро" стала партнером Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая возглавляет международную борьбу с голодом. По ее данным, загрязнение почв, в том числе тяжелыми металлами: кадмием, никелем и мышьяком, приводит к снижению урожайности и качества продукции, влияет на продовольственную безопасность в мире. Сегодня треть сельскохозяйственных земель в мире относятся к деградированным, и их площадь продолжает расти. Чтобы изменить ситуацию, "ФосАгро" и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подписали договор о сотрудничестве в области управления почвенными ресурсами. При этом "ФосАгро" стала первой за всю историю ФАО российской компанией, которая выбрана этой организацией для реализации глобальной инициативы в сфере защиты почв. Вклад Компании в общее дело улучшения агротехнологий в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке составил 1,2 миллиона долларов США.

- Наша стратегия полностью соответствует целям и задачам по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и ликвидации голода, - подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Эффективному решению этого острого вопроса способствует активное и плодотворное сотрудничество компании с ЮНЕСКО. Вместе мы поддерживаем исследования молодых ученых со всего мира, которые занимаются разработкой научных и прикладных идей в области "зеленой химии". В регионах своего присутствия мы также активно реализуем программы, повышающие прежде всего агротехнические навыки фермеров. В этом году в Балакове появился агрополигон, где мы будем испытывать различные виды удобрений на разных культурах, делиться результатами с аграриями, проводить семинары. Мы понимаем - от того, насколько широко и грамотно будут применяться наши продукты, зависит урожайность и состояние природы. И мы гордимся своими результатами.

В "ФосАгро-классах" подрастает смена

Успехи Компании в области производства, энергоэффективности, качества и безопасности позволяют ей реализовывать масштабные социальные проекты в регионах присутствия. "ФосАгро" справедливо носит звание одного из самых щедрых меценатов. Компания активно поддерживает развитие профессионального и детского спорта, принимает участие в решении острых вопросов. Например, в Саратовской области группа оказывает спонсорскую поддержку волейбольному клубу "Протон", баскетболистам "Автодора" и балаковскому спидвейному клубу "Турбина". Строительство и ремонт дорог, восстановление памятников и православных святынь - все проекты Компании "долгоиграющие", действуют на постоянной основе. "ФосАгро" стала единственным предприятием, откликнувшимся на предложение власти Балаковского муниципального района помочь в обеспечении жильем медиков. Компания выделила на приобретение квартир для врачей 5,5 миллиона рублей.

Один из постоянных приоритетов в социальной политике предприятия - забота о детях. Химики шефствуют над средней школой N 25 Балакова, которая с этого года именуется "ФосАгро-школой". Здесь проведен масштабный ремонт, заменена кровля здания, фасад, окна, закупается современное оборудование для повышения качества образования, а местная столовая после ремонта превратилась в настоящее молодежное кафе. В общей сложности на развитие материальной базы школы за несколько последних лет "ФосАгро" направила около 100 миллионов рублей. И такая работа продолжается. На базе 25-й школы компания реализует проект "ФосАгро-классы", ученики которых углубленно изучают химию, физику, математику и информатику. После окончания таких классов ребята получают возможность поступить по целевым направлениям в ведущие профильные вузы страны, а получив высшее образование, прийти работать на предприятия Группы. Отмечается, что с каждым годом число молодых людей, выбравших технические специальности для освоения в университетах и институтах, растет. Также на площадке школы с 2003 года реализуется еще один проект - "Детям России - Образование, Здоровье и Духовность - ДРОЗД", созданный по инициативе заместителя председателя Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрея Григорьевича Гурьева. Проект объединяет мальчишек и девчонок из городов присутствия компании "ФосАгро". В секциях "ДРОЗД" постоянно занимаются около пяти тысяч детей. А в различных состязаниях ежегодно принимают участие почти 30 тысяч ребятишек. Среди воспитанников "ДРОЗДа" 6 победителей соревнований международного уровня, 18 чемпионов всероссийских соревнований, 24 мастера спорта, 129 кандидатов в мастера спорта. В этом году организация отметила 15-летие. В Балакове это событие праздновали широко, с новосельем - балаковский "ДРОЗД" обрел собственное гнездо: на базе СОШ N 25 был создан полноценный спортивный центр. В торжественной церемонии его открытия приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, глава Балаковского муниципального образования Александр Соловьев, члены правительства Саратовской области, представители муниципальной власти.

- В очередной раз "ФосАгро" оправдывает статус щедрого мецената, - подчеркнул Валерий Радаев. - Компания - наш давний социальный партнер. Социальные инициативы компании реализуются в русле поставленных руководством нашей страны задач по повышению качества и продолжительности жизни населения. У нас на территории региона много успешного бизнеса, но вот работать на человека, для человека могут не все. Таких примеров социальной ответственности, каким является компания "ФосАгро", действительно немного.

В тот же день в рамках празднования 15-летия АНО "ДРОЗД-Балаково" состоялось открытие шестого фестиваля, посвященного памяти заслуженного тренера РФ, первого руководителя АНО "ДРОЗД-Балаково" Валерия Васильевича Карпакова. Праздник спорта объединил ребят из всех городов присутствия Компании: Кировска и Апатитов, Волхова, Череповца, Балакова, а также юных спортсменов из Хвалынска, Вольска, Пугачева. Торжественная церемония открытия прошла в заводском физкультурно-оздоровительном комплексе.

- Очень рад видеть перед собой энергичных, целеустремленных молодых людей, - отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Вы - наше будущее, будущее нашей страны, компании "ФосАгро". Наша общая задача - делать все возможное для наших наследников - и на уровне личном, семейном, и на уровне городов и регионов, на уровне каждой успешной компании. Счастливое и полноценное детство - это залог успеха и процветания страны!

Андрей Гурьев дал старт фестивалю, разыграв с капитанами команд баскетбольный мяч. Настоящим сюрпризом для участников стало появление на церемонии олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой. Прославленная спортсменка приветствовала ребят и провела для них энергичную, заряжающую позитивом разминку перед соревнованиями. Турнир продлился два дня. Традиционно программа соревнований включала в себя легкоатлетическое многоборье, волейбол, шахматы, бадминтон, образовательный конкурс. Победу в фестивале одержали воспитанники "ДРОЗД-Балаково", серебро - у "ДРОЗД-Хибины", бронза - у спортсменов из Хвалынска.

С верой в завтрашний день

В мае 2018 года внешний облик Балаковского филиала АО "Апатит" немного изменился: на призаводской территории в лучах солнца стали сиять золотом купола церкви во имя Святого Спиридона Тримифунтского. Красавец храм из сруба карельской сосны с внутренним убранством в византийском стиле стал знаком возрождения роли Православной церкви и традиции строительства призаводских церквей, которая существовала в России до революции 1917 года. Новый храм не пустует никогда: с 9 июня каждый четверг здесь проходят службы, по субботам два раза в месяц читают акафист, проводятся обряды крещения.

Храм во имя Святого Спиридона Тримифунтского посещают не только заводчане, но и жители Балакова и окрестных сел. Фото: Пресс-служба АО "Апатит"

Можно сказать, что храм - это еще и знак веры в свои силы, в завтрашний день, в задачи, которые ставит перед собой многотысячный коллектив "ФосАгро". Ставит и выполняет. Уже в третьем квартале текущего года Компания показала 10-процентный рост объемов производства, что стало основанием ожидать достижения рекордной планки по выпуску товарной продукции в 9 миллионов тонн.

Продолжается модернизация производства и строительство новых цехов. Разработана стратегия развития "ФосАгро" до 2025 года, которая открывает перед Группой новые горизонты.

Мнение

Андрей Шибнев, директор Балаковского филиала АО "Апатит":

- Мы уже начали разработку новых проектов, которые сделают нас еще сильнее. Они затрагивают все основные и вспомогательные подразделения предприятия и в итоге позволят нам расширить номенклатуру, повысить качество, а, значит, и конкурентоспособность продукции. Эффективность и безопасность - основные принципы нашей работы. Четкое следование корпоративной стратегии, повышение культуры производства, соблюдение норм промышленной безопасности, забота о трудовом коллективе, окружающей среде, уверен, и в дальнейшем позволят Компании производить чистые минералы для здоровой жизни.