В Ульяновской области откроется Центр ядерной медицины

В марте 2019 года начнет работать Протонный центр большого онкоцентра в Димитровграде Ульяновской области. 29 декабря он получит лицензию. Об этом рассказал журналистам глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Протонный центр входит в Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА. В январе начнет формироваться первый протокол пациентов, а в марте их начнут лечить, уточнил он. В год в центре будут проходить лечение 1,2 тысячи человек.

Центр ядерной медицины начали создавать в Ульяновской области восемь лет назад, в 2010 году. Его уникальность заключается в том, что в нем в полном объеме сконцентрированы все возможности современной ядерной медицины.

В нем планируется проводить как первоначальную диагностику онкологических заболеваний, так и их лечение с помощью радиоактивных фармпрепаратов, а также реабилитацию пациентов. На строительство центра было потрачено более 21 миллиарда рублей. Он оборудован уникальным циклотроном, произведенным в Бельгии и усовершенствованным Институтом ядерной физики в Дубне в Подмосковье.

Это будет первый в России и самый крупный в Европе комплекс замкнутого цикла ядерной медицины. В нем будут представлены все имеющиеся в настоящий момент методы диагностики и лечения. В центре будут оборудованы консультативная поликлиника, протонный центр, корпус радионуклидной терапии и круглосуточный стационар на 312 коек.

Протонный центр будет обслуживать и жителей Ульяновской области, и людей из других регионов страны. Реализуется проект по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий".

Также Владимир Уйба рассказал об уникальных высокотехнологических операциях, которые делают в медицинских центрах ФМБА.

Он привел пример недавней операции, проведенной в научно-клиническом центре отоларингологии ФМБА. В центр поступила молодая женщина с опухолью нижней челюсти. Мультидисциплинарная бригада удалила ей пораженную часть нижней челюсти. Далее из ее малой берцовой кости с помощью 3D-моделирования был сформирован эндопротез, в него имплантированы зубы, и вся конструкция была ей вживлена. Уже через две недели пациентка жевала, разговаривала без каких-либо дефектов дикции. Через месяц она была выписана полностью здоровой и реабилитированной.

"Подобные операции делают в мире. Но, как правило, на то, чтобы получить эффект, как в нашем случае, уходит от двух до трех лет. Это многоэтапная операция", - рассказывает Владимир Уйба. Аналогичным образом в этом же центре устраняются аномалии в развитии наружного и среднего уха. Делаются операции по имплантации бионической сетчатки глаза. Иными словами, невидящим людям так устанавливается искусственный глаз, что человек начинает видеть.

В новом году в центре отоларингологии будет проведена уникальная операция слепоглухому человеку, благодаря которой он сможет видеть и слышать. Таких операций в мире еще не делали.