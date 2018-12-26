Верховный суд разъяснил права гражданина на интеллектуальную собственность

Осторожно надо использовать понравившиеся в интернете фотографии для своих нужд - примерно так выглядит главная мысль целой серии судебных споров, закончившейся в Верховном суде РФ.

Удачных и замечательных снимков в глобальной сети множество. И у каждой фото­графии есть автор, о котором граждане часто забывают. Но иногда эта забывчивость заканчивается в зале суда. Так случилось в Ульяновской области.

В суд с иском к местному молодежному движению обратился гражданин. Он заявил, что ему принадлежат две серии снимков, которые он увидел в "Живом журнале". 59 фотографий и комментарии к ним с перерывом в несколько дней появились на одном из сайтов, и их там разместила местная молодежная организация. Согласия размещать там свои фотографии и свои комментарии автор не давал.

Местный районный суд иск фотографа рассмотрел и ему отказал. Вторая инстанция - областной суд - с решением коллег согласилась.

Районный суд, когда отказал истцу, "не усмотрел" оснований взыскивать с движения деньги за нарушение авторских прав. По мнению суда, тексты к фотографиям "редактированию не подвергались", а в конце заметки есть псевдоним автора - его ник. По нему можно зайти в блог истца и увидеть его имя и фамилию. Из этого районный суд сделал вывод, что источник заимствования указан. А еще суд заявил, что цитирование допускается, если произведение, в том числе и фотография, стало "общественно доступным". Апелляция с таким решением согласилась и добавила, что "объем цитирования фотографий истца является допустимым и оправданным целями информирования пользователей".

Когда дело дошло до Верховного суда, он с подобными выводами не согласился.

У каждой фотографии в Сети есть автор. А у автора - права

Верховный суд начал со статьи 1274 Гражданского кодекса РФ. В ней говорится, когда можно использовать произведения без согласия автора и без выплат ему гонорара, но с обязательным указанием автора.

"Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях допускается без согласия автора... и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования".

Далее Верховный суд подробнейшим образом разобрал, когда и в каких случаях такое возможно. Вывод: во всех перечисленных случаях бесплатного цитирования обязательно указание имени автора и источника заимствования.

Важный момент - использоваться в информационных целях могут только произведения, опубликованные в газетах и журналах либо переданные в эфир. Причем к ним не относятся электронные варианты газет и журналов, размещенные в сети интернет. Перечень "бесплатных" произведений ограничен только статьями, к которым фоторепортаж не относится. Тематика используемых статей ограничена только экономическими, политическими, социальными и религиозными вопросами. Понятие "использование" предполагает, что статью возьмут полностью.

Верховный суд заметил, что ульяновские суды использовали 1274-ю статью Гражданского кодекса, но только констатировали, что ответчик выполнил ее требования. Но какие именно из требований и в каком объеме, не указал. То есть в нарушение закона (статья 198 Гражданского процессуального кодекса РФ) местные суды не привели мотивов, по которым они пришли к выводам.

Ульяновские суды не приняли во внимание, что цитирование считается разрешенным, если выполнены нормы, указанные в статье закона. Если условия не выполнены, то это прямое нарушение авторских прав.

Еще замечание Верховного суда - районный суд даже не обсудил вопрос о назначении экспертизы, хотя это требует закон.

Местный суд посчитал, что ответчик выполнил требования закона - он ведь в конце материала указал псевдоним автора и дал ссылку на его блог. На это Верховный суд заметил - местные суды не устанавливали, принимал ли фотограф решение использовать вместо своего имени псевдоним и можно ли это считать указанием на авторство.

Еще Верховный суд напомнил - статья 1266 Гражданского кодекса запрещает вносить без согласия автора в его произведения изменения, сокращения и дополнения, снабжать тексты иллюстрациями, преди­словием, послесловием, комментариями или какими-то пояснениями. На суде истец говорил, что его произведения изменяли, но суд это утверждение не проверил.

Все решения ульяновских судов отменены, спор придется решать заново с учетом разъяснений Верховного суда.