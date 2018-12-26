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26.12.2018 21:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Флейты и трибуны

Вячеслав Володин оценил готовность новых школ в Саратовской области
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проконтролировал в своем избирательном округе в Саратовской области ход строительства социальных объектов в рамках федеральных программ. После завершения осенней сессии депутаты ведут работу в своих регионах.

В Энгельсе спикер Госдумы осмотрел реконструированное здание музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке. Два года назад педагоги попросили Вячеслава Володина взять шефство над учебным заведением.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Это единственная школа в регионе, где дети одновременно изучают общеобразовательные и музыкально-эстетические предметы: игру на музыкальных инструментах, хор, живопись, хореографию. Школа была создана в начале 90-х годов. Как рассказывает директор лицея, преподаватель фортепиано Юлия Ермакова, инновационный подход себя оправдал, за прошедшие годы многие выпускники лицея стали известными артистами, музыкантами, лауреатами российских и международных конкурсов. В прошлом году Кирилл Малямин стал лауреатом конкурса "Синяя птица". 26-летний бывший ученик лицея Александр Карпеев теперь профессор музыкальной академии в Лондоне. А еще один из выпускников Михаил Мясников организовал камерный музыкальный оркестр в родном Энгельсе.

Много лет школа находилась в одном здании с отделением пенсионного фонда и районным комитетом соцзащиты. В настоящее время эти организации переехали, а на выделенные из федерального и областного бюджетов средства в этом году была проведена реконструкция освободившихся помещений. Кроме того, в трехэтажном здании лицея надстроили четвертый этаж.

В результате в лицее появилось два концертных зала на 370 мест и 100 мест, спортзалы, новые учебные кабинеты, специальный зал для занятия хореографией. Были приобретены новые музыкальные инструменты, в том числе два концертных рояля, 30 пианино, скрипки, флейты, саксофоны.

Школа построена по современному проекту, есть бассейн, свой стадион с трибунами

- Все это дает очень серьезную мотивацию нашим детям для того, чтобы они добивались новых успехов, кроме того, благодаря концертным залам и хорошим музыкальным инструментам сможем приглашать серьезных исполнителей, чтобы ученики знакомились с их творчеством, - говорит Юлия Ермакова.

Занятия в новых помещениях лицея начнутся сразу после зимних каникул.

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В Саратове Вячеслав Володин осмотрел новую школу на 1100 мест, построенную в этом году в новом микрорайоне "Солнечный-2". Новое учебное заведение решило серьезную проблему: жителям новостроек приходилось возить детей в соседние микрорайоны, своей школы здесь не было. Школа построена по современному проекту, здесь есть бассейн, свой стадион с трибунами, беговой дорожкой и спортивными площадками.

Также спикер побывал в еще одном микрорайоне Саратова - поселке Елшанке, где также в этом году сооружена пристройка к гимназии N 89. Это позволит в учебном заведении уйти от занятий в две смены. Кроме того, на пришкольной территории появился открытый спорткомплекс.

Если в музыкально-эстетическом лицее в Энгельсе и школе в микрорайоне "Солнечный-2" качество проведенных работ спикера Госдумы в целом устроило, то пристройку к гимназии N 89 Вячеслав Володин предложил не принимать в эксплуатацию, пока не будут устранены все недоделки. Спикер посоветовал региональным чиновникам сделать выводы и в дальнейшем добиваться более эффективного расходования бюджетных средств.

Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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