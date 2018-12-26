...Марии Юрченко всего 19, и внешне она напоминает Настеньку из фильма "Морозко". Вот только характер у Маши, пожалуй, тверже: за последние полтора года она и в судах научилась не робеть. Закалила Марию, как ни парадоксально, помощь от государства: ей как сироте купили за счет бюджета квартиру. Что из этого вышло и почему часто помощь обездоленным хорошо выглядит только в бумажных отчетах, разбиралась "РГ".

Марии Юрченко всего 19, и внешне она напоминает Настеньку из фильма "Морозко". Вот только характер у Маши тверже: за последние полтора года она и в судах научилась не робеть. Фото: Нина Рузанова

Маша уже сама мама двоих девочек. Самостоятельная, замужняя, а нет-нет, и дрогнет сиротское сердечко. "Я все правильно сделала, как вы думаете?" - спрашивает. "Ты чего, - говорю, - Маш? Даже не сомневайся!" "Так ведь люди неблагодарной меня называют: мол, дали тебе квартиру бесплатно, и какая бы она ни была, ты должна радоваться, а не претензии предъявлять. Может, правда, молчать надо было?"... Нет слов, возмущенно машу руками, а сама думаю: воевать с системой, да еще и со злыми соседскими пересудами - непросто даже зрелому человеку, не то что девчонке-тростиночке. И в победу, даже бесспорную, поверить трудно.

Эта скандальная история началась с аукциона. Администрация Чановского района Новосибирской области провела закупку жилья для детей-сирот. Продавцом квартиры, которая вполне удовлетворяла всем требованиям администрации, стал господин Верзаков, который сейчас живет в Омске. По его данным, дом, на первом этаже которого у него имелась жилплощадь, был построен в 1981 году. Так и записали. В квартиру сходила комиссия, ей все понравилось. В результате ключи оказались у Маши. Несколько месяцев она жила там вместе с братом и сестрой. Сырость. Тараканы. Мыши. Ничего хорошего, но терпели. В этом году с мужем решили все-таки вывести живность и наладить быт.

- Мыши жили в межкомнатных перегородках, шуршали, - рассказывает Мария.- Снимаем с перегородки обои, а под двумя слоями - труха.

В результате стенка, державшаяся на обоях, рухнула. А убрав с пола оргалит, супруги обнаружили мокрые сгнившие доски - как выяснилось, вода под полом тут стоит до самых морозов. Пока Маша с мужем охали и от таких открытий, под пол провалилась их полуторагодовалая дочка- всего-то 12 кило, а доски не выдержали. Как тут жить? Вызвали собственника. По условиям специализированного найма, пять лет квартиры сирот принадлежат муниципалитету, а не им самим.

"Да вы воду на пол лили!" - заявили семье. Испортили, мол, чудо-квартирку эти сироты. Маше посоветовали снести оставшиеся перегородки и доделать ремонт, но к ноябрю ее ждал новый неприятный сюрприз: сироту вызвали в суд. Иск подала администрация, потребовав возместить ущерб от незаконной перепланировки. Замглавы района Валерий Говорунов и сейчас считает, что основания судиться с сиротой есть - ведь она нарушила условия договора найма. Капремонт должен делать собственник.

- Да ей не перегородки мешали, а мыши, какой капитальный ремонт, помилуйте, - говорю. - Купили ведь негодную квартиру... Куда комиссия смотрела?

Замглавы считает, что покупкой жилья для сирот должен заниматься специальный орган, который сможет разглядеть замазанные и заклеенные трещины и гнилые полы под слоем фанеры. Самое неприятное, что и полномочий проверять документы на жилье у муниципалитета нет. Когда сироту повели в суд, чановские общественники подняли шум и быстро выяснили, что дом построен не в 1981 году, а в 1969-м, а то и раньше. "Мы не могли это проверить, у нас нет таких сведений", - говорят в администрации. "А у кого они есть?" - допытываюсь. "В Росреестре", - отвечает Говорунов. Между тем должность главного специалиста отделения Росреестра по Чановскому району до недавнего времени занимал... господин Верзаков. Однофамилец продавца, уехавшего в Омск?

У Марии есть идея открыть в соцсетях канал "Сирота-ТВ", где она со всей страной будет делиться опытом, давать советы, как защитить свои права

24 декабря Валерий Говорунов в присутствии корреспондента "РГ" сделал Марии предложение, от которого она не отказалась: вернуть ключи от квартиры и снова встать в очередь на получение жилья. В первые ряды. Лучше ждать, чем гнить вместе с этой квартирой, считает и Маша. У них есть идея: открыть в соцсетях канал "Сирота-ТВ", где Мария будет делиться опытом со всей страной, давать советы, как защитить свои права. Ведь таких, как она, тысячи - только в одном Чановском районе Новосибирской области сегодня не обеспечены жильем около 200 сирот.

А пока опыт Марии не смог пригодиться даже ее старшей сестре Александре. Ей дали квартиру еще в 2010 году - в селе Земляная Заимка по соседству с Чанами. В жилой дом для 20 сирот отдали двухэтажный медицинский профилакторий: пол в квартире Александры прогибается под ногами (я убедилась в этом лично), а стены внутри и снаружи покрыты трещинами. "Я согласилась на это жилье только из-за обещанной работы в ФАПе, который в этом же здании, - говорит Александра.- Я была одна с ребенком на руках. Но работу мне так и не дали- место фельдшера было занято".