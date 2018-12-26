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26.12.2018 16:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые создали нанолекарство от высокого давления

Текст: Юлия Потапова (Новосибирск)
Особые наночастицы, снижающие артериальное давление, создали и успешно испытали на крысах-гипертониках биологи из Новосибирского госуниверситета.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
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По статистике ВОЗ, ежегодно от инфарктов, инсультов и хронической сердечной недостаточности умирают около 17 миллионов человек. Болезни сердца и сосудов - по-прежнему главная причина смерти. И чаще всего такие проблемы провоцирует гипертония - стабильно высокое артериальное давление.

Принципиально новый и эффективный метод борьбы с распространенным недугом несколько лет назад открыли ученые из НГУ и институтов Российской академии наук. Он основан на так называемых олигонуклеотидах. Эти короткие цепочки ДНК, состоящие из 10-20 "букв"-нуклеотидов, способны активно влиять на работу генов человека или животных, управляющих расширением и сужением стенок кровеносных сосудов. Результаты представлены в Journal of Hypertension.

Сегодня для снижения давления широко применяются бета-блокаторы, делающие сосуды менее чувствительными к сигналам, заставляющим их сужаться, а сердце - биться быстрее. Но у бета-блокаторов много побочных эффектов. Например, они нарушают работу почек, вызывают бессонницу и сбои в метаболизме глюкозы.

Сибирские биологи предположили, что большей части таких проблем можно избежать, если блокировать не сами рецепторы, распознающие сигнальные молекулы, а цепочки генов, "собирающие" белки в клетках сердца и сосудов.. Ученые создали короткие нити ДНК, блокирующие "чтение" гена Adrb1, который отвечает за сборку бета-рецепторов, и ввели их в полые наночастицы из кремния, способные внедряться в клетки человека и других млекопитающих.

По словам одного из авторов Аси Левиной, препарат представляет собой комплекс из наночастиц и коротких молекул ДНК. Первые помогают вторым проникнуть в клетки, где они связываются с матричной РНК и препятствуют образованию белка. Благодаря этому число рецепторов на клетках не увеличивается и давление не повышается.

Новый препарат испытали на нескольких крысах, предрасположенных к развитию крайне тяжелых форм гипертонии из-за стресса. Небольшие дозы наночастиц понижали у животных давление примерно на 10-12 миллиметров ртутного столба. Причем для этого было достаточно одного приема препарата в неделю. Крысы не испытывали дискомфорта, у них не было опасных побочных эффектов, вызываемых большими дозами бета-блокаторов. Теперь создатели полноценного заменителя последних надеются, что отличные результаты испытаний помогут наносредству быстро пройти клинические испытания, и его станут применять в медицинской практике.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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