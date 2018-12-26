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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тренера ФК "Енисей" лишили прав за нетрезвое вождение

Текст: Алексей Бондарев

Тренера красноярского футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева суд лишил водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование по настоянию ГИБДД.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Аленичеву пригрозили лишением водительских прав за нетрезвую езду

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, Аленичев не сможет садиться за руль в течение полутора лет, а также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, тренера остановили 17 ноября в Красноярске. В этот вечер Аленичев выпивал вечером в баре. Там у него завязалась перепалка с одним из посетителей, после которой он сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. После задержания водитель, которого полиция заподозрила в употреблении алкоголя, от медицинского освидетельствования отказался. Сам тренер называл информацию о его задержании за пьяную езду он назвал "фальсификацией" и "происками недоброжелателей".

Суд принял во внимание показания сотрудников полиции, которые указали на явные признаки опьянения футболиста и вынес соответсвующий вердикт.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Восточная Сибирь Спортивные организации Футбольные клубы "Енисей" СФО Красноярский край Красноярск
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