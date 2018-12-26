Тренера ФК "Енисей" лишили прав за нетрезвое вождение

Тренера красноярского футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева суд лишил водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование по настоянию ГИБДД.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, Аленичев не сможет садиться за руль в течение полутора лет, а также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, тренера остановили 17 ноября в Красноярске. В этот вечер Аленичев выпивал вечером в баре. Там у него завязалась перепалка с одним из посетителей, после которой он сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. После задержания водитель, которого полиция заподозрила в употреблении алкоголя, от медицинского освидетельствования отказался. Сам тренер называл информацию о его задержании за пьяную езду он назвал "фальсификацией" и "происками недоброжелателей".

Суд принял во внимание показания сотрудников полиции, которые указали на явные признаки опьянения футболиста и вынес соответсвующий вердикт.