В Томске использовали мох для мониторинга окружающей среды

Ученые Томского политехнического университета и Томского государственного университета разработали новый метод экологического мониторинга с помощью мхов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский научный фонд (РНФ).

Мох еще 50 лет назад стали использовать для активного биомониторинга благодаря его полезному для наблюдений свойству - накапливать загрязняющие вещества. Однако единого подхода для проведения таких исследований не было создано. При этом метод активного биомониторинга доступен, удобен и может быть адаптирован для любой территории.

Как говорится в статье об исследовании, опубликованной в Environmental Monitoring and Assessment, метод мониторинга окружающей среды, разработанный томскими учеными, основан на эпифитных мхах (растут не на земле, а на стволах деревьев). Авторы работы сравнили образцы, закрепленные на двух видах деревьев на двух разных уровнях. 27 нейлоновых сеток с мхами находились на деревьях, расположенных на улицах Томска, больше 20 недель. Сняв их, исследователи изучили образцы. Анализ дал информацию о химическом составе мхов.

"На накопление мхом большинства химических элементов не оказали никакого влияния ни вид дерева, ни положение образца относительно источников загрязнения, ни высота размещения образца. Обнаружилось только два исключения. Рубидий и калий лучше накапливаются на высоте 1,5 метра, хуже - на уровне 0,5 метра. Кроме того, уровень калия в мхе на тополях оказался выше, чем на березах", - сообщили в РНФ.

Данные мониторинга нуждаются в дополнительной проверке. Работа поддержана грантом президентской программы исследовательских проектов РНФ.