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26.12.2018 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске испытают "микроволновку" для лечения обморожений

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Пациенты медсанчасти № 2 Томска согласились стать добровольцами, чтобы испытать первую в мире установку для лечения обморожений.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ), согласие на это дал комитет по биоэтике вуза.

Фото: depositphotos.com
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Руководитель проекта, профессор ТГУ Григорий Дунаевский пояснил, что пациентам, поступившим в медучреждение с обморожением, будет предложено лечение на данной установке.

- Суть нашей методики в том, чтобы отогреть конечности с помощью слабого СВЧ-поля. При обморожении, как правило, люди начинают интенсивно греть конечность, а это неправильно. В таком случае повышается температура снаружи, самые близкие к поверхности кожи сосуды раскрываются, начинают продвигать кровь и лимфу, а внутри сосуды заморожены, пути нет. Наступает разрыв сосудов и некроз, - говорит ученый.

Радиофизики ТГУ доказали, что маломощное СВЧ-излучение способно очень быстро прогреть конечность на всю глубину. Это эффективный и недорогой способ спасти переохлажденную конечность, утверждают в вузе.

Исследователи сконструировали микроволновую камеру, позволяющую при малых мощностях излучения осуществлять эффективный прогрев, создали гибкий рукав, через который в камеру может помещаться конечность - он изолирует пациента и персонал от облучения. Отмечается, что сеанс длится минимум полчаса, так как поврежденную конечность нужно отогревать постепенно. Григорий Дунаевский предполагает, что одного-двух сеансов будет достаточно.

По итогам экспериментов на добровольцах прибор будет окончательно доработан. Следующим этапом станут его доклинические и клинические испытания, затем - передача производителям и вывод на рынок.

Справка "РГ"

Обморожения составляют 10-15 процентов всех травматических случаев в северных регионах. Например, в текущем декабре в Томской области были сильные морозы, в результате которых пострадали пятнадцать жителей. По некоторым данным, лечение обмороженных мест затягивается на два и более месяца, а стоимость в два раза превышает стоимость лечения от ожогов. Почти в 90 процентах случаев травма приводит к инвалидности.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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