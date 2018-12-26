В Петербурге могут появиться так называемые территории со специальным статусом. Предполагается, что ими станут особые зоны в историческом центре города, строительство в которых будет находиться под особым надзором законодательного органа.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации указывает, что подготовка схемы территориального планирования региона может осуществляться применительно ко всей территории субъекта Российской Федерации или к ее частям. Но в настоящее время механизм выделения этих самых "частей" на территории Санкт-Петербурга не урегулирован, - говорит автор инициативы Сергей Никешин.

Так, например, госпрограмма "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга" оперирует неопределенным термином "исторический центр". При этом определение границ "исторического центра" в действующем законодательстве отсутствует. В проекте закона "О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года", который находится сейчас на рассмотрении парламентариев, упоминаются территориальные зоны города, для которых должны быть разработаны специальные стратегии развития: "исторический центр", "серый пояс", "спальные районы" и другие, однако границы этих территорий ни на одной карте не определены.

В результате получается, что обозначать эти зоны каждый волен в меру своего понимания. По мнению экспертов, этот закон урегулирует и жесткое, но не всегда результативное противостояние градозащитников и инвесторов.

- Горожане очень живо реагируют на неудачную застройку значимых для города территорий, - говорит руководитель центра экспертиз "Эком" Александр Карпов. - Но, как правило, это происходит тогда, когда вокруг намечающейся стройки уже стоит забор, работает кран или когда высота здания очевидно превысила нормативные регламенты. Словом, тогда, когда менять что-то уже поздно. Или весьма затратно.

По мнению эксперта, новый закон позволит избежать таких опозданий. А главное, он создаст инструментарий для предотвращения подобных нарушений.

Во-первых, он должен четко обозначить границы зон особого статуса. Во-вторых, предполагается, что новый закон поможет синхронизировать инвестиционные программы города. Чтобы не получалось так, как это нередко случается сегодня: только что уложенный асфальт надо вскрывать, чтобы отремонтировать инженерные сети.

- Если появятся четко оконтуренные территории, город сможет разумнее распоряжаться предоставлением льгот инвесторам, - отмечает Александр Карпов. - Например, если здание возводится на прежнем фундаменте, город освобождает застройщиков от обязанности устраивать там подземный паркинг. К сожалению, сегодня за расплывчатой формулировкой "исторический центр" нередко прячутся решения, которые не идут на пользу ни городу, ни горожанам. Образно говоря, замечает эксперт, инвесторы сегодня используют стратегию "выковыривания изюма из булки". Например, скупают участки в зоне смешанной общественно-деловой застройки на исторически сложившихся территориях и просят у властей льгот на их развитие. А по факту может выясниться, что ничего исторического там нет. И наоборот.