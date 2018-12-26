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26.12.2018 12:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гид-подельник

Нелегальные китайские турфирмы обирают своих же туристов
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7754 (291)
В китайском сегменте интернета активно муссируется тема о русской мафии, которая грабит туристов из Поднебесной в Петербурге. Сотни пострадавших делятся историями, как они лишились кошельков, фотоаппаратов и украшений. В самом городе о проблеме узнали недавно, когда была обнародована видеозапись дерзкого ограбления автобуса.

Видео опубликовал россиянин, живущий в Китае. Его родственница со стороны жены-китаянки несколько недель назад вернулась из Петербурга и рассказала о грабителях, которые буквально не дают прохода.

Фото: depositphotos.com
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В качестве доказательства была предъявлена видеозапись с мобильного телефона. На кадрах видно, как к стоящему в центре города туристическому автобусу подходит группа крепких мужчин европейской наружности. Парни открывают багажник и вытаскивают оттуда чемоданы. Туристы, а это в основном пожилые граждане Китая, пытаются отстоять свое имущество, но их отталкивают.

В итоге люди возвращаются на родину без вещей.

Председатель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков с китайского языка Виктория Баргачева сообщила "РГ", что проблема существует, правда, касается она в основном тех групп, с которыми работают нелегальные гиды.

- В нелегальном сегменте тема русской мафии очень актуальна. Туристов запугивают встречей с потенциальными преступниками, и это становится способом пополнить карман гиду, - утверждает Виктория.

При подъезде к Медному всаднику гид собирает со всей группы по 100 рублей, "чтобы откупиться от воров"

Баргачева приводит в пример схему, которая уже насколько месяцев применяется во многих нелегальных фирмах. Суть в том, что при подъезде к Медному всаднику гид собирает со всей группы по 100 рублей, "чтобы откупиться от воров". Сами туристы считают это проявлением заботы и пишут потом восторженные отзывы о предусмотрительном гиде на китайских форумах.

Фото: depositphotos.com
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Есть еще одно обстоятельство. Работа китайских нелегальных турфирм построена на принципах, когда тур стоит очень дешево, а прибыль владельцам приносят продажи в магазинах.

Поэтому гиды водят группы только по определенным маршрутам, заводят в определенные торговые точки, которые, как правило, контролируются китайским бизнесом. Цены в этих магазинах в десятки раз выше, чем в обычных. Поэтому нелегальные гиды готовы сделать все, чтобы группа не разделилась и все туристы ходили строем в нужном направлении.

А если ЧП все же происходит, то гиды не обращаются в полицию. Сами китайские туристы, путешествующие в России с нелегальными гидами, находятся в плену мифов - их, например, пугают, что их не выпустят из страны, если они не купят по завышенным ценам янтарное украшение. Поэтому туристы в принципе не готовы подойти к человеку в форме и рассказать о своей беде.

По словам Баргачевой, если кража происходит у туриста с легальным гидом, то именно он ведет его в полицию и помогает составить заявление, выступая при этом в роли переводчика. Нелегальный гид - это, как правило, студент из Китая, который не имеет разрешения на работу в России. Понимая, что в отделе полиции у него спросят документы, он просто не поведет туда пострадавшего.

К слову, сами полицейские регулярно обращаются в турфирмы с сообщениями о пойманных карманниках. А сами туристы уезжают домой даже не догадываясь, что их обидчики давно дают показания.

Экономика Туризм Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Иностранцы в России
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