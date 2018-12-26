Вечером были сыграны три из пяти туров в быстрые шахматы, запланированные на дебютный соревновательный день в Санкт-Петербурге. И сразу же сенсация за первой доской, закрепленной за Карлсеном. Сначала норвежец проиграл украинскому гроссмейстеру Адаму Тухаеву, а потом уступил чемпиону мира по шахматам среди юниоров 2015 года, 16-летнему Шамсиддину Вохидову из Узбекистана. Но в третьем туре Магнус все-таки заработал очко, взяв верх над еще более юным участником, 14-летним Стефаном Погосяном из России.
Карлсен только что защитил чемпионский титул в матче за шахматную корону против американца Фабиано Каруаны. Он же в прошлом году выиграл чемпионат мира по блицу. А на пресс-конференции перед началом нынешнего ЧМ норвежец заявил, что намерен вернуть себе лидерство и в рапиде и, таким образом, вновь стать сильнейшим во всех трех видах шахмат.
- Не допущу никаких захватчиков трона, - подчеркнул Магнус Карлсен. - Для того чтобы преуспеть в соревнованиях с разным контролем времени, необходимо иметь универсальный стиль. Уверен, что у меня есть все необходимое, чтобы победить.
У Магнуса еще есть время, чтобы отыграться. Чемпионат по рапиду состоит из 15 туров. В соревнованиях принимают участие 206 шахматистов. Претендентами на главный приз наравне с Карлсеном называют действующего чемпиона по рапиду Виши Ананда (Индия), а также Хикару Накамура (США), Левона Ароняна (Армения), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Аниша Гири (Нидерланды) и, конечно, российских мастеров быстрой игры - Александра Грищука (чемпиона мира по блицу 2006, 2012, 2015 годов) и Яна Непомнящего, который после трех раундов лидировал в турнирной таблице.
У женщин обладательницами титулов в рапиде и блице являются соответственно Цзюй Вэньцзюнь и Нана Дзагнидзе. Кроме них, сейчас за призы поборются Анна и Мария Музычук (обе - Украина), Хампи Конеру (Индия) и россиянки: Екатерина Лагно, ставшая вице-чемпионкой мира в классических шахматах, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина.