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26.12.2018 23:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Карлсен еле взлетел

Норвежец начал питерский ЧМ по рапиду с двух поражений
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7755 (292)
Первые результаты чемпионата мира по рапиду и блицу-2018 под патронажем короля Саудовской Аравии Сальмана получились довольно неожиданными. Один из фаворитов, норвежец Магнус Карлсен на старте потерпел два поражения подряд от заведомо более слабых противников.
Магнус Карлсен приехал за титулом, но пока не оправдывает статус фаворита. Фото: Анна Каляева Магнус Карлсен приехал за титулом, но пока не оправдывает статус фаворита. Фото: Анна Каляева
Магнус Карлсен приехал за титулом, но пока не оправдывает статус фаворита. Фото: Анна Каляева

Вечером были сыграны три из пяти туров в быстрые шахматы, запланированные на дебютный соревновательный день в Санкт-Петербурге. И сразу же сенсация за первой доской, закрепленной за Карлсеном. Сначала норвежец проиграл украинскому гроссмейстеру Адаму Тухаеву, а потом уступил чемпиону мира по шахматам среди юниоров 2015 года, 16-летнему Шамсиддину Вохидову из Узбекистана. Но в третьем туре Магнус все-таки заработал очко, взяв верх над еще более юным участником, 14-летним Стефаном Погосяном из России.

Фото: Анна Каляева / РГ
Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам

Карлсен только что защитил чемпионский титул в матче за шахматную корону против американца Фабиано Каруаны. Он же в прошлом году выиграл чемпионат мира по блицу. А на пресс-конференции перед началом нынешнего ЧМ норвежец заявил, что намерен вернуть себе лидерство и в рапиде и, таким образом, вновь стать сильнейшим во всех трех видах шахмат.

- Не допущу никаких захватчиков трона, - подчеркнул Магнус Карлсен. - Для того чтобы преуспеть в соревнованиях с разным контролем времени, необходимо иметь универсальный стиль. Уверен, что у меня есть все необходимое, чтобы победить.

У Магнуса еще есть время, чтобы отыграться. Чемпионат по рапиду состоит из 15 туров. В соревнованиях принимают участие 206 шахматистов. Претендентами на главный приз наравне с Карлсеном называют действующего чемпиона по рапиду Виши Ананда (Индия), а также Хикару Накамура (США), Левона Ароняна (Армения), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Аниша Гири (Нидерланды) и, конечно, российских мастеров быстрой игры - Александра Грищука (чемпиона мира по блицу 2006, 2012, 2015 годов) и Яна Непомнящего, который после трех раундов лидировал в турнирной таблице.

У женщин обладательницами титулов в рапиде и блице являются соответственно Цзюй Вэньцзюнь и Нана Дзагнидзе. Кроме них, сейчас за призы поборются Анна и Мария Музычук (обе - Украина), Хампи Конеру (Индия) и россиянки: Екатерина Лагно, ставшая вице-чемпионкой мира в классических шахматах, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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