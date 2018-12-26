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26.12.2018 15:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Споры вокруг Достоевского

Новый музейный корпус в центре Петербурга вызвал дискуссию
Текст: Валерия Лозовская
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7754 (291)
История, связанная с застройкой сквера в Кузнечном переулке, получила продолжение. В ходе публичных слушаний жители Центрального района единогласно проголосовали против строительства нового корпуса Музея Достоевского на месте зеленой территории. На обсуждении присутствовали депутаты, представители администрации района и муниципального образования. Инвесторы и инициаторы строительства на слушания не явились. Хотя были приглашены.

Сохранить прилегающий к музею сквер и не дать его вырубить - вот основная позиция, которую озвучивал каждый выступающий. Но, несмотря на единомыслие местных жителей, Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга откладывает принятие решения уже с октября.

Часть исторического центра Петербурга возьмут под охрану

Жители были категорически против проекта с самого начала, с первого рассмотрения депутатами данного вопроса. За год инициативная группа провела более двух десятков пикетов и собрала примерно 200 подписей от людей, живущих рядом со сквером. "Оставьте людям частичку природы! Мы против бетонных коробок!" - с такими плакатами активисты выходили к Смольному, Законодательному собранию и Музею Достоевского.

Основная причина недовольств кроется вовсе не в расширении дома-музея знаменитого писателя, а в месте, куда он собирается "расширяться". Сегодня в Центральном районе острая нехватка зеленых насаждений: вместо законных шести квадратных метров на человека приходится лишь 4,15. А в МО Владимирский округ этот показатель вообще меньше нормы практически в шесть раз. Кроме того, год назад, сразу после начала обсуждений, половину сквера в Кузнечном исключили из Перечня зеленых насаждений общего пользования. Теперь этот факт дает физическую возможность застраивать землю.

Создание второго корпуса музея инициировал фонд "Петербург Достоевского". Он состоит из трех человек: директора музея, инвестора и архитектора. Многих в этом вопросе беспокоит юридическая сторона: после постройки здание станет принадлежать фонду, а не музею. Последний будет лишь пользоваться помещениями. Учредители обещали не менять назначение здания. Но только обещали. Двое из них в любой момент могут оказаться незаинтересованными в продолжении сотрудничества.

В Петербурге узаконят статус табличек "Последний адрес"

Другая проблема состоит в том, что у музея нет концепции развития. Изначально постройку второго корпуса собирались приурочить к 200-летию Достоевского в 2021 году. Филиал должен был состоять из театрального зала, библиотеки, открытой террасы, магазина и кафе. По словам выступавшего на слушаниях депутата, было много предложений и размышлений, но конкретного решения, как именно нужно развивать музей, - нет. А без этого речь о застройке сквера кажется неоправданной.

По-своему озабочены и жители домов, находящихся вблизи от сквера: что будет со старинными зданиями, если рядом начнется строительство? В Петербурге нередки случаи возникновения опасных ситуаций из-за уплотнительной застройки. Так, в этом году в столетнем доме на улице Александра Невского, 10, фасад треснул "пополам". Всему виной - стройка рядом. Пришедшие на слушания граждане уверены: прежде чем заявлять о планах, фонду как минимум следовало бы провести техническую экспертизу соседних строений.

Кстати

Мемориальная квартира Достоевского сегодня состоит из семи комнат. Самым доступным решением муниципальные власти видят расселение квартир над музеем. Если инвесторы не согласны с этим вариантом, есть другой:

- Пускай возьмут любое разрушающееся здание на юге Владимирского округа, реконструируют его и разместят там новый филиал, - предлагает градозащитник Ярослав Костров.

Но, похоже, фонду не подходит ни одно из решений. Расселять квартиры? Очень сложно. Открываться на выселках? Не хочется.

Новое здание к Достоевскому не будет иметь никакого отношения. Тогда так ли важно, где его строить?

Культура Арт Архитектура Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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