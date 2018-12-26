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26.12.2018 17:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Два года в дрейфе

В Северной столице начали строить плавучую полярную станцию
Текст: Евгения Цинклер
В Санкт-Петербурге начали строительство дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". С ее помощью ученым предстоит совершить прорыв в исследовании Арктики. Это уникальное по своему назначению судно строится по заказу Росгидромета в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию арктической зоны РФ.
Платформе не будут страшны ни льды, ни арктические холода. Она создается с расчетом на 50-градусный мороз. Фото: Макет: Объединенная судостроительная корпорация Платформе не будут страшны ни льды, ни арктические холода. Она создается с расчетом на 50-градусный мороз. Фото: Макет: Объединенная судостроительная корпорация
Платформе не будут страшны ни льды, ни арктические холода. Она создается с расчетом на 50-градусный мороз. Фото: Макет: Объединенная судостроительная корпорация

Фактически "Северный полюс" представляет собой полярную станцию с функционалом научно-исследовательского центра. Она будет способна дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана без захода в порт в течение двух лет. Платформе не будут страшны ни льды, ни арктические холода. Она создается с расчетом на зимовку при 50-градусном морозе - в этих условиях члены экспедиции получат комфортные и безопасные условия работы и проживания.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Платформа будет иметь нестандартную яйцевидную форму. Как объясняют судостроители, это позволит минимизировать воздействие льда. А сталь редкой марки обеспечит повышенную прочность. "Северный полюс" сможет двигаться во льдах без ледокола, также на корабле оборудуют вертолетную площадку.

По сведениям Объединенной судостроительной корпорации, контракт на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы был подписан в апреле этого года. Сейчас выполнен и утвержден аванпроект судна, начата процедура закупки основного оборудования.

Совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом проведены испытания макета платформы в ледовом бассейне. Старт непосредственному строительству был дан на петербургских "Адмиралтейских верфях".

По словам гендиректора компании Александра Бузакова, "Северный полюс" станет проектом, не имеющим аналогов ни в отечественном, ни в мировом судостроении.

- Он продолжит традиции создания уникальных кораблей для исследования Арктики, заложенные 65 лет назад, когда началось строительство атомного ледокола "Ленин", - говорит Александр Бузаков.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Тем временем в "Адмиралтейских верфях" сообщают, что в обозримом будущем специалисты предприятия возьмутся еще за один беспрецедентный проект. Здесь готовы построить батискаф для погружения в Мариинскую впадину - аппарат, не имеющий аналогов в мире. Инициаторами проекта стали полярник Артур Чилингаров и путешественник Федор Конюхов. Они намерены впервые в истории не только опуститься на дно самого глубокого океанического желоба Земли, но и провести там несколько суток для его всестороннего изучения.

Дата экспедиции зависит в первую очередь от сроков строительства батискафа. Предварительные договоренности с судостроителями уже достигнуты, дело за финансированием.

Справка "РГ"

Характеристики дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс": длина - 83,1 м, ширина - 22,5 м, водоизмещение - около 10 390 тонн, мощность электроустановки - 4200 кВт, скорость - не менее 10 узлов, экипаж - 14 человек, научный персонал - 34 человека.

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