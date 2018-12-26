Родившегося в петербургском метро мальчика передали в приемную семью

В Петербурге у ребенка, родившегося три месяца назад на станции метро “Технологический институт", появится приемная семья. Родная мать от мальчика отказалась.

Как сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в семье уже есть кровный ребенок, но родители подумывали о еще одном.

Процедура усыновления пока не начата, тем не менее, на новогодние праздники мальчика передали приемным родителям.

Напомним, ребенок появился на свет 23 сентября прямо на платформе станции метрополитена. Роды помогли принять дежурная и две уборщицы подземки. Мальчик родился здоровым.

Ребенка и его мать оперативно доставили в одну из петербургских больниц, а через четыре дня стало известно, что при выписке женщина отказалась от сына, сославшись на тяжелые жизненные обстоятельства. Также выяснилось, что у нее уже есть двое детей, но она их не воспитывает, поскольку лишена родительских прав.