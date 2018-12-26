В Калининграде пройдет православная рождественская ярмарка

Новости

Суд оставил под арестом второго обвиняемого в изнасиловании дознавателя 16:08
Названа самая многочисленная тургруппа в Беларуси в 2018 году 16:00
СМИ: Массимо Каррера вернется в Российскую премьер-лигу 15:56
Слепов стал победителем в спринте на "Ижевской винтовке" 15:49
Видео: В Крыму сильный камнепад нарушил движение на трассе 15:48
В Краснодаре мужчина с пистолетом поздравил сотрудников банка 15:39
Под Костромой жителя Коми осудили на 13 лет за убийство девочки 15:38
Как стильно украсить новогоднюю елку 15:37
Французские криминалисты устроили забастовку 15:32
На Украине закончилось военное положение 15:32
Новый бюджетный кроссовер появится в России в 2019 году 15:16
В Пскове археологи нашли древние нательные крестики 15:10
В США сексуальность перепелов изучали за счет бюджета 15:05
Посольства США закупают шпионское оборудование для использования за рубежом 15:03
Скандал в Житомире: Святого Николая назвали сепаратистом и уволили 15:00
Названы самые популярные автомобили с пробегом в Москве 14:57
Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки рассказал о мотивах 14:56
Минфин удачно провел последний в году аукцион по ОФЗ 14:55
Партия красной икры из интернет-магазинов оказалась альгином 14:54
Украина за месяц военного положения не пустила 1600 российских мужчин 14:43
На Кубани суд оставил без изменений решение по делу рэпера Хаски 14:42
В Уфе продлили арест экс-полицейскому, подозреваемому в изнасиловании 14:29
Путин и Лукашенко встретятся еще раз до нового года 14:25
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники 14:22
Актер из "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" попался на педофилии 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 15:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калининграде пройдет православная рождественская ярмарка

Текст: Антон Локтев (Калининград)
В Калининграде с 4 по 10 января 2019 года пройдет Международная Рождественская православная выставка-ярмарка "Русский край - 2019".

В череде новогодних праздников это станет заметным событием, ведь все гости и участники будут погружены в настоящую рождественскую атмосферу.

В Петербурге пройдет "Рождественский парад"

На площади Победы ожидают шумные святочные гулянья, костюмированный концерт лучших творческих коллективов Калининграда и Калининградской области и огромный хоровод у главной городской елки.

На ярмарку, которая откроется в Кловер Сити-центре, приедут более ста участников - православные монастыри, храмы, мастерские, православные издательства, иконописцы, народные умельцы из России, Белоруссии, Украины, Греции, с горы Афон, Иерусалима и Палестины.

Они привезут уникальные изделия из натурального льна, шелка, штапеля, хлопка, а также свечи, иконы, духовные книги, монастырский мед, травяные настои, сладости, масла и другую традиционную продукцию церковных подворий.

Ярмарка проводится по благословению Патриарха Московского Всея Руси Кирилла, при поддержке Калининградской епархии РПЦ, правительства Калининградской области, главы города Калининграда Алексея Силанова.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине закончилось военное положение
Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
В Петербурге ушли в отставку два вице-губернатора
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию