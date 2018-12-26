В Калининграде пройдет православная рождественская ярмарка

В Калининграде с 4 по 10 января 2019 года пройдет Международная Рождественская православная выставка-ярмарка "Русский край - 2019".

В череде новогодних праздников это станет заметным событием, ведь все гости и участники будут погружены в настоящую рождественскую атмосферу.

На площади Победы ожидают шумные святочные гулянья, костюмированный концерт лучших творческих коллективов Калининграда и Калининградской области и огромный хоровод у главной городской елки.

На ярмарку, которая откроется в Кловер Сити-центре, приедут более ста участников - православные монастыри, храмы, мастерские, православные издательства, иконописцы, народные умельцы из России, Белоруссии, Украины, Греции, с горы Афон, Иерусалима и Палестины.

Они привезут уникальные изделия из натурального льна, шелка, штапеля, хлопка, а также свечи, иконы, духовные книги, монастырский мед, травяные настои, сладости, масла и другую традиционную продукцию церковных подворий.

Ярмарка проводится по благословению Патриарха Московского Всея Руси Кирилла, при поддержке Калининградской епархии РПЦ, правительства Калининградской области, главы города Калининграда Алексея Силанова.