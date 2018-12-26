В Ленобласти из-за ДТП перекрыто движение по трассе "Сортавала"

В Ленинградской области закрыто движение по трассе А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга. Причиной стала авария с фурой, которая перегородила дорогу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу, авария произошла на 10-м километре Новоприозерского шоссе.

Двигавшуюся по трассе фуру неожиданно развернуло, и в нее врезался автомобиль Toyota Prado. В ДТП никто не пострадал, но фура блокировала движение по трассе. Сейчас на дороге скапливается пробка.

Автомобильная трасса А-121 "Сортавала" связывает Петербург и Карелию, в Ленинградской области дорога проходит через Всеволожский и Приозерский районы.