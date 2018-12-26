В Мурманске задержан наркодилер, прятавший амфетамин в перчатке

Наркополицейские из Мурманской области провели крупную операцию в столице региона. Получив оперативную информацию, они задержали ранее судимого жителя Мурманска причастного к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- 33-летнего наркодельца задержали с поличным. В салоне его автомобиля оперативники обнаружили матерчатую перчатку. Внутри оказались два полиэтиленовых свертка, которые направили на экспертизу. Экспертиза установила, что обнаруженные вещества - это наркотики. В свертках было около 100 граммов амфетамина и свыше 100 граммов гашиша,- рассказали в пресс-службе областной полиции.

Но на этом история не закончилась. В квартире подозреваемого оперативники изъяли 990 граммов гашиша и 110 граммов амфетамина. Уже установлено, что мужчина планировал в последующем наладить сбыт запрещенных к обороту веществ через тайники и закладки на территории областного центра.

Задержанный арестован. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК, по которым ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.