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В Мурманске задержан наркодилер, прятавший амфетамин в перчатке 13:00
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26.12.2018 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманске задержан наркодилер, прятавший амфетамин в перчатке

Текст: Владимир Богданов

Наркополицейские из Мурманской области провели крупную операцию в столице региона. Получив оперативную информацию, они задержали ранее судимого жителя Мурманска причастного к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- 33-летнего наркодельца задержали  с поличным. В салоне его автомобиля оперативники обнаружили матерчатую перчатку. Внутри оказались два полиэтиленовых свертка, которые направили на экспертизу. Экспертиза установила, что обнаруженные вещества - это наркотики. В свертках было около 100 граммов амфетамина и свыше 100 граммов гашиша,- рассказали в пресс-службе областной полиции.

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Но на этом история не закончилась. В квартире подозреваемого оперативники изъяли 990 граммов гашиша и 110 граммов амфетамина. Уже установлено, что мужчина планировал в последующем наладить сбыт запрещенных к обороту веществ через тайники и закладки на территории областного центра.

Задержанный арестован. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК, по которым ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск Борьба с наркотиками
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