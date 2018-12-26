В Петербурге ушли в отставку два вице-губернатора

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов - Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Об этом сообщает официальный сайт Смольного.

Игорь Албин с ноября 2014 года курировал вопросы капитального строительства и реконструкции объектов культурного наследия. В его ведении находились также сферы тарифного регулирования, транспорта и энергетики.

Михаил Мокрецов, отвечающий за финансовый блок в правительстве города, курировал вопросы экономического планирования, управления государственным имуществом и землеустройством. В его ведении находились также вопросы разработки и исполнения бюджета. Одновременно с 2107 года Михаил Мокрецов был главой комитета имущественных отношений в правительстве Санкт-Петербурга.

Из-за отставки этих лиц в составе правительства города произошли кадровые изменения. Комитет имущественных отношений временно будет возглавлять заместитель председателя комитета Александр Герман. Экономический блок правительства возглавит вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. А контроль за деятельностью строительного блока, тарифного регулирования и транспорта поручен вице-губернатору Николаю Бондаренко.