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26.12.2018 15:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пскове археологи нашли древние нательные крестики

Текст: Алексей Михайлов (Псков)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На Мстиславском раскопе в Пскове археологи нашли десять древнерусских нательных крестов из бронзы, сообщила "РГ" старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная. По ее словам, эти кресты не из некрополя. Судя по всему, они были потеряны владельцами.

Фото: depositphotos.com
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- Помимо этого, в некрополе у Старого Вознесения (церковь в центре Пскова, - прим.автора) за сезон 2018 года найдены крестики более позднего времени - они датируются приблизительно XVII-XVIII веками, - отметила Подгорная.

Любопытно, что не во всех захоронениях удается обнаружить кресты. Иногда попадаются могилы, где крестов не удается найти, хотя датировка могил относится к тому времени, когда православие на Руси уже было широко распространено. Причины этого неясны до сих пор.

Также, судя по всему, жители средневековой Руси не носили кресты на цепочках, так как подобные находки ученым не попадались. Как известно, православный нательный крестик носится на тонком шнурке. Ношение крестика на цепочке - это, скорее, современная мода, отмечают ученые.

Общество История Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков
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