На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали двое детей

В Апшеронском районе Кубани на заснеженной трассе Апшеронск - Нефтегорск школьный автобус попал в аварию. В результате пострадали двое детей трех и четырех лет. Полиция уточняет обстоятельства случившегося.

- По предварительным данным, на третьем километре автодороги Апшеронск - Нефтегорск 27-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan в условиях снегопада совершила занос, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со школьным автобусом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате ДТП водитель Nissan и два ребенка в возрасте трех и четырех лет, ехавшие в этой машине, доставлены в больницу.

Были ли в школьном автобусе ученики и кто из них пострадал, в полиции не уточнили.