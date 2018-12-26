Норвежский политик призвал Запад признать Крым частью России

Крым был российским с конца XVIII века и до середины XX века, а потом на его территории располагалась российская база ВМФ, и все это время русские составляли большую часть населения полуострова, заявил бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген в интервью норвежскому изданию Aftenposten, объясняя, почему Западу стоит признать Крым частью РФ.

По словам Хагена, поскольку в ходе референдума весной 2014 года более 90 процентов населения Крыма высказались за возвращение в состав России, "Западу следовало бы сказать, что он уважает выбор большинства". И совершенно понятно, отмечает он, что "Россия предприняла такой шаг перед лицом угрозы расширения НАТО".

Также Хаген отмечает, что Вашингтону, который всегда прикладывал большие усилия для возвращения домой своих граждан, стоило бы оценить российские усилия по защите своих граждан, живущих в Крыму, перед лицом опасности, исходящей от украинских властей.

"Запад должен принять возвращение Крыма в состав России", отмечает норвежский политик.

По его словам, надо смириться с тем, что Россия никогда не отдаст Крым и находить способы улучшения отношений с учетом этого фактора, а не идти на наращивание конфронтации.

