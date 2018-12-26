Студенты ДГТУ разработают собственную соцсеть и сервис по доставке еды

В Ростове-на-Дону подведены итоги работы проектной лаборатории "Старт Смарт". Лучшие проекты студентов и магистрантов Донского государственного технического университета получили сертификаты на реализацию, общая сумма грантов превысила 600 тысяч рублей. Средства будут выделены из средств опорного вуза, в том числе фонда целевого капитала "Развитие ДГТУ".

- Лаборатория "Старт Смарт" - новый уникальный образовательный проект. В течение трех месяцев студенты опорного вуза, объединенные в шесть команд, разрабатывали концепцию проектов, стратегию их продвижения, анализировали целевую аудиторию, потребности современного рынка и предпринимали первые шаги для дальнейшей реализации. Прошли, так сказать, полный цикл проектной подготовки, - рассказала начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике ДГТУ Юлия Князева.

На участие в проекте было подано свыше 170 заявок от студентов, но предварительный отбор прошли лишь 50 человек. Главной особенностью было то, что организаторам "Старт Смарт" требовалось выбрать не только перспективные проекты, но и разглядеть самых целеустремленных студентов и учащихся магистратуры, которые могли бы на протяжении трех месяцев работать над своими разработками в свободное от учебы время, в том числе в выходные.

- Ключевая особенность лаборатории - вовлечение студентов в проектную деятельность, формирование надпрофессиональных компетенций, которые пригодятся и в будущей работе, и в жизни. Сегодня такой формат образования можно назвать современным трендом. Работая над проектами, ребята научились проявлять инициативу, проводить анализ ситуации, определяться с ресурсами. Главное, что знания, полученные за это время, позволят студентам более эффективно осуществлять управленческие функции и обеспечат их конкурентоспособность, - подчеркнула Юлия Князева.

Работа проектной лаборатории состояла из четырех модулей. Студенты учились грамотному построению бизнес-модели, планированию и целеполаганию, знакомились с формами поддержки предпринимательства. Лекции и мастер-классы для студентов проводили известные эксперты в области инновационного предпринимательства из Москвы и Ростова-на-Дону. Курировали работу студенческих групп специалисты опорного университета в области социального проектирования, инженерного и ИТ-направления, бизнес-планирования.

На участие в проекте было подано свыше 170 заявок от студентов. Фото: ДГТУ

В итоге после трех месяцев работы экспертный совет ДГТУ выбрал наиболее перспективные студенческие проекты, которые нацелены на внедрение инноваций университете и в Ростовской области. Сертификаты от ректора опорного вуза Бесариона Месхи на общую сумму 500 тысяч рублей получили проекты "Моя еда", "КейсНет" и "Мой ДГТУ". Отдельный грант на 100 тысяч рублей выделен на разработку системы голосования "ЮКойн" на базе краудфандинговой платформы.

Проект "КейсНет" создает модель образовательной деятельности, которая позволит студентам на практике узнать, что такое проектирование. Студенты продумывают механизм, с помощью которого обучающиеся смогут прокачать свои профессиональные навыки и soft skills (социальные навыки), решая реальные производственные задачи.

- Мы хотим ввести в ДГТУ ежемесячный двухдневный интенсив для студентов со второго по пятый курс, а также учредить так называемую - неделю проектной деятельности для первокурсников, во время которых команды совместно с экспертами будут решать тренировочные кейсы. Таким образом, уже на этапе обучения в вузе можно будет выявить наиболее перспективных студентов, - отметила руководитель студенческой команды Евгения Карсакова.

Другая разработка, "Мой ДГТУ", посвящена созданию своеобразной социальной сети для студентов и преподавателей университета. Приложение объединит все информационные источники опорного вуза. Разработка позволит обучающимся, преподавателям и сотрудникам отслеживать информацию о происходящих событиях.

- Это некий симбиоз сайта, научных платформ и групп в социальных сетях, мы хотим объединить все информационные источники. Пользователи смогут получать достоверную и актуальную информацию о мероприятиях и событиях, о подразделениях университета, находить научных партнеров, иметь доступ к электронной библиотеке, списку научных журналов и конференций, к рейтингам преподавателей и студентов, - считает руководитель команды разработчиков Виктор Толмачев.

Сертификаты вручал ректор Бесарион Месхи. Фото: ДГТУ

Команда "Моя еда" создает приложение для онлайн-заказа еды в столовых университета. Участники проекта провели опрос и выяснили, что многие студенты не посещают столовые, потому что не успевают поесть из-за огромных очередей.

- Мы хотим сделать удобное приложение, которое позволит выбрать еду и оплатить ее онлайн, - рассказал капитан команды Андрей Решетняк. - "Старт Смарт" дает огромные возможности любому студенту, мы учились у крутых экспертов, работали с предпринимателями, познакомились с единомышленниками, которые хотят создать свой бизнес. На этом проекте мне подобрали идеальную команду: у нас есть идейный вдохновитель, программист, пиар-менеджер, мастер на все руки.

Система голосования "ЮКойн" на базе краудфандинговой платформы позволит руководству вуза отбирать наиболее популярные и востребованные проекты. Студенты, а в вузе учатся около 45 тысяч человек, будут голосовать за понравившиеся разработки, а лучшие получат возможность реализации.

Всем проектам, отмеченным сертификатами, выделена финансовая поддержка из средств вуза на реализацию первых этапов. У команд-победителей будут кураторы и эксперты, которые помогут доработать проекты, оформить заявки на гранты и привлечь дополнительные инвестиции.

- Я рад, что по итогам проекта ребята осознали, что в вузе можно приобретать прикладные знания и зарабатывать на этом деньги. Но самое главное, что этот образовательный эксперимент можно расширить на весь университет, внедрить модель "Старт Смарт" в основные программы вуза, - отметил Вениамин Кизеев, один из экспертов.

Как сообщила начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике ДГТУ Юлия Князева, разработанные участниками лаборатории "Старт Смарт" проекты будут реализованы осенью 2019 года.

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Материал подготовлен при поддержке информационной службы Донского государственного технического университета. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2245 от 27.06.2016 г.

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