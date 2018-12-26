В Керчи шторм потопил буксир

В Керченском торговом порту затонул буксир. Об этом "РГ" сообщил генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

По его данным, ЧП произошло у причальной стенки порта во время шторма. В результате происшествия никто не пострадал. Судно является собственностью сторонней организации.

- Предприняты все необходимые действия, чтобы предотвратить урон экологии в результате происшествия, - сказал Алексей Волков.

Напомним в октябре, в 50 милях от берегов Крыма затонуло судно с грузом металлолома на борту. Корабль шел под панамским флагом. Все восемь членов экипажа спасены. Причиной кораблекрушения стало смещение груза при транспортировке.