В Краснодаре мужчина с пистолетом поздравил сотрудников банка

В столице Кубани в одном из банков зафиксировали странный случай: в офис зашел мужчина, в руках которого находился похожий на пистолет предмет.

Как выяснилось, инцидент произошел в минувший понедельник и попал на камеру видеонаблюдения, а затем это видео появилось в Сети.

- В помещение финансовой организации на улице Атарбекова зашел молодой человек, который продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. Мужчина никому не угрожал, а лишь произнес фразу "С Новым годом!", а затем спрятал этот предмет и молча удалился, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают личность посетителя и мотивы его поступка.