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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре мужчина с пистолетом поздравил сотрудников банка

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В столице Кубани в одном из банков зафиксировали странный случай: в офис зашел мужчина, в руках которого находился похожий на пистолет предмет.

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Как выяснилось, инцидент произошел в минувший понедельник и попал на камеру видеонаблюдения, а затем это видео появилось в Сети.

- В помещение финансовой организации на улице Атарбекова зашел молодой человек, который продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. Мужчина никому не угрожал, а лишь произнес фразу "С Новым годом!", а затем спрятал этот предмет и молча удалился, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают личность посетителя и мотивы его поступка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар РГ-Видео
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